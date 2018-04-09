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    AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 AÖL telafi sınavı tarihleri

    Hürriyet Haber
    09.04.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından öğrencilerin gözü MEB'den gelecek sonuç açıklama haberinde. Ülke çapında gerçekleştirilen sınavların ardından birçok öğrenci AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL telafi sınavları ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) ikinci dönem sınavları 31 Mart-1 Nisan tarihlerin yapılan üç oturumun ardından tamamlandı. Adaylar şimdi sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak ediyor. Adayların heyecanlı bekleyişi devam ederken bir yandan da AÖL telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını sorgulanıyor. İşte, 2018 AÖL ikinci dönem sınav sonuçları hakkında merak edilen tüm detaylar…

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL sınavlarına sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, geçmiş dönemlerde yapıla AÖL sınavlarının sonuç açıklanma tarihlerini incelediğimizde sonuçların, sınavların tamamlanmasından yaklaşık 15 gün sonra açıklandığı görülüyor. Buna göre, 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 2017- 2 sınav sonuçlarının 15-16 Nisan tarihlerinde açıklanabileceği tahmin ediliyor.

    Bakanlık sınav sonuçlarını açıkladığı zaman adaylar; "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görebilecek.

    AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarından yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı öğrenciler için telafi sınavı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır. 4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

    Kurum ayrıca yaptığı açıklamada, açıköğretim kurumları öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerden özür dilediğini belirtti.

    Etiketler: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? , 2018 AÖL telafi sınav tarihleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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