AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar hız kazandı. MEB’in 2018- 2019 takvimine göre, AÖL 1.dönem sınavları 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
AÖL 1. Dönem oturumları için artık son hazırlıklarını yapan açıköğretim öğrencilerin gözü kulağı sınav giriş belgesinde. Ülke çapında yapılacak olan ve çok sayıda öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 1. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri MEB'in resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmesi zorunlu. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da 3 Aralık Pazartesi günü itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri’’ menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar
b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar
c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.
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