AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.12.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

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AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. Dönem sınavı için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar hız kazandı. MEB’in 2018- 2019 takvimine göre, AÖL 1.dönem sınavları 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

AÖL 1. Dönem oturumları için artık son hazırlıklarını yapan açıköğretim öğrencilerin gözü kulağı sınav giriş belgesinde. Ülke çapında yapılacak olan ve çok sayıda öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 1. dönem sınavları için sınav giriş belgeleri MEB'in resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrencilerin sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmesi zorunlu. Peki, AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

AÖL sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz dönemlerde sınavın gerçekleştirileceği hafta içerisinde açıklanmıştı. Belgelerin bu yıl da 3 Aralık Pazartesi günü itibariyle erişime açılacağı öngörülüyor

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden güvenlik kodu, öğrenci numarası ve şifre ile öğrenci girişi yapan öğrenciler menüden sınava giriş belgesi alabilirler ve sınava giriş yerlerini öğrenebilirler. Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri’’ menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar başvurabilir.

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