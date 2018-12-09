AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, beklenen tarih!
AÖL sınav sonuçları, bugün gerçekleşen sınavın ardından merak konusu oldu. 2018/1 ismiyle Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen AÖL sınavı, sonuçları ile sorgulanmaya başlandı. Peki, 2018/1 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 3 oturumda gerçekleştirilen o sınav hakkında bazı bilgiler
AÖL sınav sonuçları, 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından gündemde yer almaya başladı. Peki, alacakları notlara göre sonraki sürece yön verecek olan öğrencilerin araştırdığı 2018/1 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Aralık tarihinde birçok sınav merkezinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınav takvimi "İş takvimi güncelleme sebebi" ile şu an kullanımda olmayan AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
08 - 09 Aralık 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-1. Dönem sınavlarının bugünkü oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi AÖL'den gelecek haberlere odaklandı.
AÖL soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Kurum "http://aol.meb.gov.tr/" adresi üzerinden soru ve cevapları yayımlanacak, beklenen duyuru yapılır yapılmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
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