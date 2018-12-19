AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL soru ve cevapları
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 1. Dönem AÖL sınavları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı ve sınava giren adaylar sonuçları beklemeye başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL soru ve cevapları.
AÖL sınav sonuçları için büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Bir süredir açıktan okuyan öğrencilerin sonuçlarını merak ettiği AÖL sonuçları için bir açıklama bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL soru ve cevapları.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından sonuç açıklaması ile merak konusu olan AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
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AÖL İŞ TAKVİMİ YAYINLANDI
AÖL'ün bir süredir üzerinde çalışılan güncelleme nedeniyle erişime kapalı olan iş takvimi yayımlandı. İşte, sınavların gerçekleştirileceği tarihlerin de yer aldığı AÖL iş takvimi
|AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
|S.N.
|YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|TARİHLER
|1
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|2
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|3
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|05 Aralık 2018
|4
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|08 Aralık 2018 Cumartesi
09 Aralık 2018 Pazar
|5
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|6
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|7
|Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi
|10 Şubat 2019
|8
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|9
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|09 Ocak 2019
|10
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Şubat 2019
|11
|II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Nisan 2019
|12
|II. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Nisan 2019 Cumartesi
07 Nisan 2019 Pazar
|13
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|30 Nisan 2019
|14
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|15
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|02 Mayıs 2019
|16
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Mayıs 2019
|17
|III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Temmuz 2019
|18
|III. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Temmuz 2019 Cumartesi
|19
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|01 Ağustos 2019
|20
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|21
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|27/09/2019 - 04/10/2019
|22
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|21 Ağustos 2019
|23
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|18 Ekim 2019
|24
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|04 Aralık 2019
|25
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019
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