AÖL sınav sonuçları için gözler pazartesi gününde! Resmi açıklama var mı?
Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören birçok öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
On binlerce öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) sınav sonucu heyecanı devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL sınav sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlenen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Aralık tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
AÖL İŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi. AÖL öğrencileri, iş takvimini inceleyerek sınav tarihleri ve diğer bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir.
|AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
|S.N.
|YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
|TARİHLER
|1
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|2
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|03/09/2018 - 28/09/2018
|3
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|05 Aralık 2018
|4
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|08 Aralık 2018 Cumartesi
09 Aralık 2018 Pazar
|5
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|6
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|7
|Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi
|10 Şubat 2019
|8
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri
|09/01/2019 - 06/02/2019
|9
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|09 Ocak 2019
|10
|II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Şubat 2019
|11
|II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Nisan 2019
|12
|II. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Nisan 2019 Cumartesi
07 Nisan 2019 Pazar
|13
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|30 Nisan 2019
|14
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri
|02/05/2019 - 14/05/2019
|15
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|02 Mayıs 2019
|16
|III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|14 Mayıs 2019
|17
|III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|03 Temmuz 2019
|18
|III. DÖNEM SONU SINAVLARI
|06 Temmuz 2019 Cumartesi
|19
|2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması
|01 Ağustos 2019
|20
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri
|21/08/2019 - 27/09/2019
|21
|2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri
|27/09/2019 - 04/10/2019
|22
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması
|21 Ağustos 2019
|23
|I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması
|18 Ekim 2019
|24
|I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması
|04 Aralık 2019
|25
|I. DÖNEM SONU SINAVLARI
|07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019
Pazar
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