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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.12.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

AÖL sınav sonuçları için gözler pazartesi gününde! Resmi açıklama var mı?

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AÖL sınav sonuçları için gözler pazartesi gününde! Resmi açıklama var mı?

Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören birçok öğrencinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı AÖL sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

On binlerce öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Açıköğretim Lisesi'nde (AÖL) sınav sonucu heyecanı devam ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce katılım sağladıkları sınavların ardından AÖL sınav sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlenen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8-9 Aralık tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından gözler, sonuç ekranına çevrildi. AÖL sonuçlarının, geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 25 Aralık tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.

AÖL İŞ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2019 iş takvimi güncellendi. AÖL öğrencileri, iş takvimini inceleyerek sınav tarihleri ve diğer bazı detaylar hakkında bilgi sahibi olabilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
S.N.YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERTARİHLER
12018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri03/09/2018 - 28/09/2018
22018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri03/09/2018 - 28/09/2018
3 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması05 Aralık 2018
4I. DÖNEM SONU SINAVLARI08 Aralık 2018 Cumartesi
09 Aralık 2018 Pazar
52018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 
62018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri09/01/2019 - 06/02/2019
7Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi10 Şubat 2019
82018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri09/01/2019 - 06/02/2019
9II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması09 Ocak 2019
10II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019
11II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması03 Nisan 2019
12II. DÖNEM SONU SINAVLARI06 Nisan 2019 Cumartesi

07 Nisan 2019 Pazar

 

132018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması30 Nisan 2019
142018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri02/05/2019 - 14/05/2019
15III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması02 Mayıs 2019
16III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019
17III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması03 Temmuz 2019
18III. DÖNEM SONU SINAVLARI06 Temmuz 2019 Cumartesi

 
192018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması01 Ağustos 2019
202019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri21/08/2019 - 27/09/2019
212019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri27/09/2019 - 04/10/2019
22I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması21 Ağustos 2019
23I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması18 Ekim 2019
24I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması04 Aralık 2019
25I. DÖNEM SONU SINAVLARI07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019
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