AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınav tarihi için geri sayım devam ediyor. Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlenecek. Peki, AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?
Başvuruları 1 Ağustos’ta son bulan AÖL ek sınavı için artık sayılı gün kaldı. Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için ek sınav 31 Ağustos ve 1 Eylül 2019'da yapılacak. Peki, AÖL ek sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?
AÖL ek sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı ancak sınav giriş belgesinin sınav tarihine bir hafta kala erişime açılması bekleniyor.
AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.
KAYIT YENİLEMELER NE ZAMAN?
AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.
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