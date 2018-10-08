AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den önemli detay
AÖL ek sınav sonuçları için öğrencilerin sorgulamaları başladı. 8 Ekim tarihinde yurt genelinde birçok lokasyonda gerçekleştirilen Açıköğretim lisesi sınavlarının ardından gözler sonuç aşamasına çevrildi. AÖL ek sınav sonuçları için araştırmalarına internet üzerinden devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih bilgisi hakkında bazı bilgiler
AÖL ek sınav sonuçları, binlerce öğrencinin beklediği konular arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde birçok okulda gerçekleştirilen sınavların ardından sonuçlara kilitlenen öğrenciler, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu yıl AÖL ek sınavının 6 Ekim tarihinde yapıldığı göz önünde bulundurulursa, AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 9 Kasım tarihinde açıklanacağı söylenebilir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.
KAYIT İŞLEMLERİ BUGÜN SONA ERİYOR
Öğrencilerin mağdur olmaması için kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini 8 Ekim tarihine kadar uzatan Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili kılavuzları AÖL resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.
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