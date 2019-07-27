AÖL ek sınav başvuruları ne zaman başlayacak?
AÖL’de (Açık Öğretim Lisesi) eğitimini sürdüren ve mezun olmayı bekleyen öğrenciler için ek sınav fırsatı doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL öğrencilerinin ek sınav başvuru süreci hakkında bilgilendirdi. Bakanlığın resmi sayfasında başvuru tarih aralıklarının yanı sıra sınav tarihi yer alıyor. Peki, AÖL ek sınav başvuruları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi dönem sonu sınavlarından başarısız olmuş mezun durumundaki öğrenciler için ek sınav duyurusu yaptı. İşte, AÖL ek sınavı için yapılan duyuruda yer alan ifadeler:
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;
Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019
Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019
Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019
Katılım Bedeli : 30 TL
Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.
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