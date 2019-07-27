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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

AÖL ek sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

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AÖL ek sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

AÖL’de (Açık Öğretim Lisesi) eğitimini sürdüren ve mezun olmayı bekleyen öğrenciler için ek sınav fırsatı doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL öğrencilerinin ek sınav başvuru süreci hakkında bilgilendirdi. Bakanlığın resmi sayfasında başvuru tarih aralıklarının yanı sıra sınav tarihi yer alıyor. Peki, AÖL ek sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi dönem sonu sınavlarından başarısız olmuş mezun durumundaki öğrenciler için ek sınav duyurusu yaptı. İşte, AÖL ek sınavı için yapılan duyuruda yer alan ifadeler:

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 31 AĞUSTOS - 01 EYLÜL 2019

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Ek Sınav Ders Seçimi : 29 TEMMUZ -01 AĞUSTOS 2019

Katılım Bedeli : 30 TL

Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı; Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Öğrenciler aşağıdaki ekli listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmek zorundadır.

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