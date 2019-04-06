AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavının ilk oturumları geride kaldı. Sınav stresini geride bırakan açıköğretimliler şimdi AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi iş takvimine göre AÖL 2. dönem sonu sınavları 7 Nisan tarihinde tamamlanmış olacak. AÖL 2. dönem sonu sınavlarının hemen ardından sınav sonuçları ay sonunda elektronik ortamda adayların erişimine sunulacak. Bu sürecin ardından üçüncü dönem kayıt yenileme süreci başlayacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıt yenileme süreci ne zaman başlayacak?
Daha önceki yıllar baz alındığında AÖL sonuçlarının 25 Mart tarihinde açıklanabileceği öngörülüyor.
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 2-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KİMLER KAYIT YENİLEME YAPTIRACAK?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar III. Dönem sınavına katılamaz. Başvurular, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılacak.
Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme işleminiz yapılarak öğrencilik durumunuzu sistem üzerinde “Aktif” hale geldikten sonra iletişim bilgilerinizi (Telefon, adres) ve sınava girmek istediğiniz il/ilçe merkezini mutlaka güncelleyiniz. Kayıt yenileme ücretini yatırdıktan en geç bir iş günü sonra öğrencilik durumunuz kayıt yenilediğiniz dönem için aktif olmamış ise / kayıt yenile işleminiz yapılmamış ise kayıt yenile işleminizi yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ediniz.
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