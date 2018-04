AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları yayınlandı | AÖL 2. dönem telafi sınavı soru ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen AÖL 2. dönem sınavı ve telafi sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrencilerin merakla beklediği soru ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. İşte, AÖL 2.dönem telafi sınavı soruları ve cevap anahtarı...

AÖL SINAVI CEVAP ANAHTARI ANAHTARI

AÖL soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Nihayet MEB, AÖL 2. dönem soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı.

CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL TELAFİ SINAVI CEVAP ANAHTARI

21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen AÖL 2. dönem telafi sınavına ait soru ve cevaplar MEB tarafından açıklandı. Söz konusu sınav ait soru ve cevapların yayınlanmasının ardından, öğrenciler araştırmalarına hız kazandırdı. Soru ve cevapları nasıl görüntüleyebileceklerini merak eden öğrenciler araştırma yapıyor. İşte, merak edilen cevap anahtarı...

CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yapılan ve Türkiye genelinde on binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınav sonrası, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. sınavdan geçer not alıp almadıklarını merak eden öğrenciler, sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) II. dönem sınavlarının üzerinden 1 ay geçmesine sayılı günler kalmasına rağmen sonuçların açıklanmaması adayları meraklandırdı. Son olarak 21 Nisan günü yapılan telafi sınavlarının ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL II. Dönem sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yaptığı duyuruya göre 20 Nisan 2018'de açıklanacaktı. Ancak 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarda meydana gelen bir hatadan dolayı 21 Nisan'da bir telafi sınavı daha yapılmıştı. Sonuçların bu sebeple geciktiği tahmin ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında bir açıklama olması halinde, haberimizden okuyabilirsiniz. MEB AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.