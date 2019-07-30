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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 19:46, Son Güncelleme:

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılır? Yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu?

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılır? Yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, yaz okulu sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Yaz okulu eğitimleri devam ederken, sınavın yapılacağı tarih, üniversitenin internet adresinden açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi ile ilgili bazı bilgiler.

Bu sene ilk defa uygulanan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) lisans veya önlisans programları yaz okulu eğitimlerinin tamamlanmasına kısa süre kaldı. Açık öğretim bünyesinde süren eğitimler kapsamında, öğrencilerin AÖF ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de yaz okulu kayıtları oldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu hakkında bilgiler.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilgili öğretim yılının bahar döneminden sonra açılır. Yaz okulu kayıtları 24 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?

1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir.

2- Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

 

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