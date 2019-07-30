AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılır? Yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, yaz okulu sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Yaz okulu eğitimleri devam ederken, sınavın yapılacağı tarih, üniversitenin internet adresinden açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? İşte, Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınav takvimi ile ilgili bazı bilgiler.
Bu sene ilk defa uygulanan, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin (AÖF) lisans veya önlisans programları yaz okulu eğitimlerinin tamamlanmasına kısa süre kaldı. Açık öğretim bünyesinde süren eğitimler kapsamında, öğrencilerin AÖF ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de yaz okulu kayıtları oldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, AÖF yaz okulu hakkında bilgiler.
Üniversitenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ilgili öğretim yılının bahar döneminden sonra açılır. Yaz okulu kayıtları 24 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.
Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.
ÜÇ DERS SINAVINA GİREN YAZ OKULUNA KAYIT YAPTIRABİLİR Mİ?
1- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir.
2- Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.
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