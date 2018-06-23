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    AÖF üç ders sınavına kaç gün kaldı? AÖF üç ders sınavı tarihleri

    Hürriyet Haber
    23.06.2018 - 18:04 | Son Güncelleme:

    Son günlerde AÖF öğrencilerinin en çok merak ettiği konu üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağı oldu. AÖF üç ders sınavlarının yapılacağı tarihi öğrenmek isteyen öğrenciler, konu hakkında üniversiteden yapılan resmi açıklamayı sorguluyor ve Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde detayları araştırıyor. Peki, AÖF üç ders sınavına kaç gün kaldı? AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?

    Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden on binlerce öğrenci, AÖF 3 ders sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri geçmek için girecekleri üç ders sınavları hakkında bilgi edinmek adına araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, merakla araştırılan 'AÖF üç ders sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

    AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    Anadolu Üniversitesi tarafından 2018 AÖF 3 ders sınavlarının tarihi belirlendi. Başarısız oldukları derslerin sınavına girecek olan öğrenciler, sınav tarihini tam olarak öğrenmek istiyorlar. AÖF 3 ders sınavının ne zaman yapılacağını merak eden Açıköğretim Fakültesi öğrencileri konuyla ilgili detayları araştırıyorlar.

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

    3 DERS SINAVI NEDİR?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

    Etiketler: son dakika , haberler
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