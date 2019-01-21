AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 23 Ocak detayı!

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın üzerinden 8 gün geçmesinin ardından vatandaşların gündeminde AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer almaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesinin bir önceki sonuç açıklama tarihine göre bu dönemin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o detaylar

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, sonuçların bir önceki sonuç açıklama dönemi ele alındığında 10 gün içerisine erişime açılacağı öngörülmektedir.

Bu bilgilere göre, AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak tarihinde açıklanacağı söylenebilir.

BÜTÜNLEME SINAVI YAPILIYOR MU?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Örneğin Güz Döneminde Akademik Durumu Uyarı olan bir öğrencinin, koşullu geçer not aldığı (CD, DC, DD) derslerini, Bahar Döneminde genel not ortalamasını yükselterek (En az 2,00) kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki akademik durum uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde Bütünleme Sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.