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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

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AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, yüz binlerce AÖF öğrencisi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan oturumların ardından öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

12-13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan AÖF Güz Dönemi final sınavlarının sonuçları için araştırmalar başladı. Sınavlarını tamamlayan AÖF öğrencileri bir yandan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, bir yandan da 'AÖF not hesaplama nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

AÖF SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, sonuçların bir önceki sonuç açıklama dönemi ele alındığında 10 gün içerisine erişime açılacağı öngörülmektedir. Bu bilgilere göre, AÖF sınav sonuçlarının 23 Ocak tarihinde açıklanacağı söylenebilir.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

AÖF BAŞARI NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.

Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.

Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.

HARF NOTLARININ ANLAMLARI

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

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