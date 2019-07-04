Kızı sarı bültenle aranıyor! 'Mesajı görünce çılgına döndüm...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızı sarı bültenle aranıyor! 'Mesajı görünce çılgına döndüm...'
GeriGündem Kızı sarı bültenle aranıyor! 'Mesajı görünce çılgına döndüm...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sonat KEREM / DHA
04.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Kızı sarı bültenle aranıyor! 'Mesajı görünce çılgına döndüm...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızı sarı bültenle aranıyor! 'Mesajı görünce çılgına döndüm...'

Antalya’da evlendiği Ukraynalı eşinin, kızlarını 3 yıl önce ülkesine götürdüğünü ve kendisinden koparmak istediğini söyleyen Türk baba İsmail Yüce, Ukrayna’da hukuk mücadelesi veriyor. “Çocuğum Ukrayna’da illegal olarak alıkonuluyor” diyen acılı baba, Kiev’deki duruşma sonrası konuştu.

Antalya’da yaşayan İsmail Yüce (38), 2,5 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızı Lorin’e ulaşabilmek için Türkiye ile Ukrayna arasında mekik dokuyor. Çalmadık kapı bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını söyleyen Yüce, yetkilere sesini duyurmaya çalışıyor. 

ANTALYA’DA EVLENDİLER

İsmail Yüce ve Ganna Yüce (35), 2011 yılında Antalya’da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce, üç yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna’ya gitti. İsmail Yüce, eşini ve kızını havaalanından kendi yolcu etti. Eşinin bir daha geri dönmediğini söyleyen Yüce, “Aramızda hiçbir ciddi sorun yoktu. Annesinin kanser olduğunu, bu yüzden gelemediğini söyledi. Anlayışla karşıladım. Bir sene boyunca Ukrayna’ya gidip geldim ve kızımı gördüm. Ama sonra türlü bahaneler uydurarak benden uzaklaştı” dedi.

“SANA İHTİYACIMIZ YOK”

Daha sonra eşinin kendisiyle irtibatı tamamen kopardığını söyleyen Yüce, yaşananları söyle anlattı:

“Bir gün mesaj attı ve ‘Aile defterimiz kapandı, çocuğumu burada büyüteceğim. Sana ihtiyacımız yok. Bizi bir daha arayıp sorma’ yazdı. Bunun üzerine adeta çılgına döndüm. Telefonlarıma, mesajlarıma cevap vermedi. Kızımı getirmesini, yoksa yasal haklarıma başvuracağımı söyledim. Beni oyalarken, Ukrayna Göçmen İdaresi’ne başvurarak, Donetsk’teki savaştan kaçtığını söyleyip kızımı Ukrayna vatandaşlığına geçirmiş. Ukrayna’da çifte vatandaşlık yasak olduğu için, suç işlediği ortaya çıkmasın diye kendisinin Türk vatandaşı olduğunu da gizlemiş. Sonra bana boşanma davası açmış”

‘UKRAYNA’DA DARP EDİLDİM’

“Bunun üzerine Kiev’e gittim. Zar zor ona ulaştım. Avukatının ofisinde buluştuk. Çocuğun beni görmek istemediğini söyledi. Üç yaşındaki çocuğun bunu demesi mümkün değil. Yaptıklarının yasal olmadığını izah ettik. Ertesi gün çocuğu yanıma getirdiler. Eşimin annesi, babası ve tanımadığım başka kişiler vardı. Çocuğumla daha 10 dakika hasret gideremeden ‘Hadi gidiyoruz’ dediler, hediyelerini bile veremeden kucağımdan aldılar. Engel olmaya çalışınca babası boğazıma sarıldı. Aramızda arbede yaşandı. Tanımadığım kişiler bana vurmaya başladı. Çocuğun peşinden koşarak metroya girdim. O sırada da yürüyen merdivende beni kıstırıp ciddi şekilde darp ettiler”

‘KIZIM SARI BÜLTENLE ARANIYOR’

“Kaçırılan çocuğumu 2,5 yıldan fazladır göremiyorum. Benimle aynı durumda olan bildiğim onlarca, belki de yüzlerce kişi var. Kızım Türk vatandaşı. Interpol tarafından sarı bültenle aranıyor. Buna rağmen Ukrayna’da illegal yollarla alıkonuluyor. Neredeyse üç yıldır kızımdan ayrıyım. Çocuğunuzu bir gün görmeseniz özlersiniz. Bu yaşadıklarımın manevi telafisi yok. Biz ne olursa olsun çocuğu annesinden ayıracak kadar vicdansız da değiliz, ama çocuğum yasa dışı olarak benden ayrı tutuluyor. CİMER’e, Adalet Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na başvurduğum halde bir sonuç alamadım. Yetkililerin, empati kurarak bu durumla ilgilenmelerini istiyorum”

‘ZELENSKİ’NİN SÖZÜNÜ HATIRLATIYORUM’

“Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin şu sözünü hatırlatmak istiyorum. ‘Odalarınıza benim değil çocuklarınızın fotoğraflarını asın ve karar verirken onların gözüne bakın’ diyordu. Fakat Türk vatandaşı olan çocuklarımız onun ülkesinde illegal olarak alıkonuluyor. Buna bir an önce çözüm bulmalarını talep ediyoruz.”

DURUŞMA YİNE ERTELENDİ

İsmail Yüce’nin kızının iade edilmesi talebiyle Ukrayna’da açtığı davanın ikinci duruşması dün Kiev’de görüldü. Anne Ganna Yüce’nin katılmadığı duruşma, Çocuk Bakım Kurumu’nun görüşüne başvurulacağı gerekçesiyle 30 Temmuz tarihine ertelendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul’da lüks otomobille terör estiren maganda şarkıcı çıktı
İstanbul’daki esrarengiz yağmanın altından onlar çıktı! Aralarında lisanslı futbolcu da var
Kapkaççılardan utanmaz savunma: Paraya ihtiyacımız yok adrenalin olsun diye yaptık
Efe’ye dehşeti yaşattı! Ağlamasını duyan komşuları yetişti