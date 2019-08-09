Antalya'da midibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Ebubekir Tuncer (46) idaresindeki 07 H 5026 plakalı midibüs, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda Fuat Kına'nın (73) kullandığı 34 VS 5905 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile midibüsteki 4'ü turist 14 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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