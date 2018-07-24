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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)
24.07.2018 - 13:15, Son Güncelleme:

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü

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Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren dekoratif izolasyon malzemesi üretilen fabrikada çıkan yangın sonrası alınan görüntüler, dehşetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 19 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrika, yangın sonrası tam anlamıyla küle döndü.

Antalya OSB’de dekoratif izolasyon malzemesi üretilen Kar-Yapı (Karsis) fabrikası, dün çıkan yangında tamamen yandı. 19 bin metrekare üzerine kurulu fabrikadan geriye kalan manzara, yangının dehşetini ortaya koydu. Yangının çıktığı fabrikanın tamamının, yandaki aynı firmaya ait diğer fabrikanın da bir kısmının yandığı görüldü.

Fabrikadaki yangının ardından bugün bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekipleri, fabrika yetkilileri ve sigorta şirketleri hasar tespiti için inceleme yaptı. Yaklaşık 230 işçinin çalıştığı fabrikadaki maddi hasarın birkaç gün içinde tespit edileceği öğrenildi.

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenmediğini söyledi. Yangına 42 araç, 150 personel, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz, 2 dozerle müdahale ettiklerini anlatan Kısa, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü
BAŞKAN TÜREL YANAN FABRİKAYI ZİYARET ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, OSB’de dün çıkan yangın sonrası büyük hasar gören sanayici Köksal Sarı’ya ait iş yerini ziyaret etti. OSB Başkanı Ali Bahar ve OSB Müdürü İlhan Metin tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, yangın çıkan fabrika çevresinde incelemede bulundu.

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü
Yanan fabrikanın Antalya’nın en köklü firmalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Türel, ''Dünkü yangının OSB’de bugüne kadar çıkan en büyük yangın olduğunu öğrendim. Fabrikada faaliyet alanı kapsamında büyük oranda yanıcı madde bulunması, yangının kısa sürede büyümesine neden olmuş. Yaklaşık 19 bin metrekarelik alandan bahsediyoruz. Hava şartları da yangının kısa sürede büyümesine neden olmuş. Böylesi büyük bir yangının can kaybı olmadan atlatılması en büyük tesellimiz" dedi.

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü
''YARALARI EN KISA SÜREDE SARMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucu, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangının kontrol altına alınabildiğini söyleyen Başkan Türel, ''Başta yanan fabrikanın sahibi Köksal Sarı ve fabrika çalışanlarımız olmak üzere tüm Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da fabrika sahibi Köksal Bey’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sayın Bakanımız gerekli tüm talimatları verdi. Bizler de bu yaranın en kısa sürede sarılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü

Antalya OSB’de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü

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