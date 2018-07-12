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    Antalya için uyarı... Kavurucu sıcaklar geri geliyor

    İHA
    12.07.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Antalya’da geçtiğimiz hafta etkili olan kuru ve kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 41-42 derecede seyredecek.

    Turizmin başkenti Antalya önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkisi altında olacak. Geçtiğimiz hafta etkili olan ve 43 dereceye kadar çıkan sıcak hava kente geri dönüyor.

    Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 40-41 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yine mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

    1 ila 3 derece artacak

    Antalya’da hava bugün az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık ise Antalya merkez ve kıyı ilçelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

    Etiketler: hava durumu , sıcaklık uyarısı , Meteoroloji
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