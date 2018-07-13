Antalya cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz cuma namazı saatleri

Saatlerin öğlen vaktine yaklaşmasıyla birlikte namaz saati araştırmaları hız kazandı. Namaz saati hem iller hem de ilçelerde bir önceki haftaya göre değişiklik gösteriyor. Tüm yurt gibi Akdeniz Bölgesi’nin en yoğun illerinden biri olan Antalya’da ikamet eden vatandaşlar da bugünün cuma namazı saatini merak ediyor. Peki, Antalya’da cuma namazı saat kaçta? Namaz ibadetini cemaatle birlikte gerçekleştirmek isteyenler için Antalya ve diğer illerin cuma namazı saatlerini derledik.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 13 Temmuz tarihli cuma namazı tablosuna göre; namaz ibadeti Antalya'da 13:09'da gerçekleşecek. Antalya'nın farklı ilçelerindeki namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linkten yaşadığınız bölgenin cuma namazı saatini öğrenebilirsiniz.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?



Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.



CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?



Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI ŞARTLARI



Cuma namazının biri vücup, diğeri sıhhat olmak üzere iki çeşit şartları vardır. Vücup şartları, Cumanın bir kimseye farz olması ile, sıhhat şartları da Cuma namazının sahih olması ile ilgilidir. Cumanın vücup şartları üzerinde alimlerin önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Bu şartlar: —Erkek olmak, —Hür olmak, —Mukim olmak, —Hasta olmamak, —Yaşlı olmamaktır. Buna göre, kadınlara, köle ve mahkumlara, misafir, hasta, hasta bakıcı ve yaşlı olanlara Cuma farz değildir. Bunun gibi sağlığı olumsuz şekilde etkileyecek derecede sıcak, soğuk, aşırı derecede yağmur, çamur, mal ve can güvenliğinin bulunmaması gibi mazeretler de gitmemek için özür sayılır. Cuma namazı kendilerine farz olmayanlar, Cuma namazı kılamazlar demek değildir. Şayet Cuma namazı kendilerine farz olmadığı halde kılarlarsa bu sahih olur ve o günkü öğle namazını kılmaları gerekmez.