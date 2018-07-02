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    Annesiyle alışverişe gitmişti... Başına öyle bir iş geldi ki...

    İHA
    02.07.2018 - 23:34 | Son Güncelleme:

    Silivri’de annesiyle birlikte gittiği markette parmakları alışveriş arabasına sıkışan 3 yaşındaki çocuk için itfaiye ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılırken, AVM'deki vatandaşlar ekipleri alkışlayarak teşekkür etti.

    Silivri’de annesi ile birlikte bir alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki çocuk, alışveriş arabasının içine oturmak istedi. Bu esnada minik çocuğun parmakları sepetin demir ızgaralarına sıkıştı.

    Annesiyle alışverişe gitmişti... Başına öyle bir iş geldi ki...

    Çocuğun eli sıkıştığı yerden çıkmayınca AVM çalışanları durumu Silivri itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, parmakları sepete sıkışan çocuğu kurtardı. İtfaiye ekiplerinin titiz kurtarma çalışmasını izleyen AVM'deki vatandaşlar, ekipleri alkışlayarak teşekkür etti.

    Annesiyle alışverişe gitmişti... Başına öyle bir iş geldi ki...

     

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