Annesinin telefonundaki mesajları görünce dehşet saçmıştı! O anne konuştu…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnnesinin telefonundaki mesajları görünce dehşet saçmıştı! O anne konuştu…
GeriGündem Annesinin telefonundaki mesajları görünce dehşet saçmıştı! O anne konuştu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih DALDAL/DHA
05.03.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Annesinin telefonundaki mesajları görünce dehşet saçmıştı! O anne konuştu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 17 yaşındaki B.K.'nin, annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği gerekçesiyle akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak öldürdüğü olayda ilginç bir gelişme yaşandı. Anne H.K. polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde, öldürülen Ramazan Demir ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyledi.

Bayramiç ilçesinde dün saat 02.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Garaj Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre B.K. annesi H.K.'ya cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i 17 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'RAMAZAN DEMİR'İ SEVİYORDUM, 2 AYDIR GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'

Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne H.K.'nin ifadesine başvuruldu. H.K.'nin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde, Ramazan Demir ile 2 aydır gönül ilişkisi olduğunu söylediği ortaya çıktı. H.K. ifadesinde, "Ben Ramazan Demir'i seviyordum. Akrabamız olduğu için o da evimize rahatlıkla girip çıkıyordu. Son gün geldiğinde de görüştük. Fakat son görüşmemizde sadece konuştuk. Daha önce de ilişkide bulunduk" dedi.

Öte yandan eşi 2 yıl önce vefat eden H.K.'nin, olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından, 'Zamanla ipin ucunu bırakıyor insan, kime sabır göstereceğini, kimden vazgeçeceğini, kime sen benimsin ve kime sen bilirsin, diyeceğini de zaman ile anlıyor' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen B.K.'nin ifadesinde ise "Annemi daha önce Ramazan Demir'le aynı yatakta gördüm fakat kendimi dizginledim. Ramazan Demir'i de bu olaydan sonra uyardım. Fakat Ramazan Demir bu uyarılarımı dikkate almadı. Beni tersledi. Ben de şuurumu kaybederek bu olayı yaptım" dedi.

Ramazan Demir'in cenazesi ise bugün Bayramiç ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Annesine mesaj attığını iddia ettiği adamı feci şekilde öldürdü
Annesine mesaj attığını iddia ettiği adamı feci şekilde öldürdü
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Kritik davalarda flaş gelişme! Adnan Oktar ve Cemal Kaşıkçı…

Telefonuna gelen fotoğrafları anlattı