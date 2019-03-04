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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih DALDAL/DHA
04.03.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Annesine mesaj attığını iddia ettiği adamı feci şekilde öldürdü

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Annesine mesaj attığını iddia ettiği adamı feci şekilde öldürdü

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde, 17 yaşındaki B.K., annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38), 17 kez bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Garaj Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre B.K. kendisiyle aynı yaştaki arkadaşı S.Ö. ile birlikte, annesi H.K.'ye cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Ramazan Demir’in oturduğu Garaj Sokağa geldi. B.K., Ramazan Demir’e telefon açıp, konuşmak için dışarı çağırdı. Bunun üzerine B.K. cebinden çıkardığı bıçakla Demir'e saldırdı.

Kavgayı engellemeye çalışan S.Ö., arkadaşı B.K.’yi yere yatırırken Ramazan Demir de olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak S.Ö.’nün elinden kurtulan B.K., koşarak Ramazan Demir'e yetişti ve elindeki bıçakla arkasından vurmaya başladı. B.K.'nin 17 kez bıçakladığı Ramazan Demir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin görüp durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, burada S.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis, kaçan B.K.'yi ise evinde yakaladı.

Bu sabah savcılığa sevk edilen S.Ö.'nün ifadesi alındı. Kamera kayıtları incelendikten sonra S.Ö., olayda suçu bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Katil zanlısı B.K. ise emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polis, adliye önünde toplananları uzaklaştırdı.

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