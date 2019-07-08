Annesi karşıladı, gözyaşları sel oldu...
Terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına memleketi ‘Maçka’nın ismi verilen THY’nin yeni uçağı B787-9 (Dreamliner) ilk seferini Trabzon’a yaptı. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül şehit oğlunun mezarının başında İstanbul’dan gelenleri karşılayıp, tek tek kucaklaşırken Mersin’den gelen 35 yaşındaki Elif Duru Eren Bülbül’ün annesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Yolcuları arasında Eren Bülbül’ün Ağabeyleri, Erdoğan ve Arif Bülbül, Ablası Figen Beyazyüz, Amcası Murat Bülbül ve Umut Beyazyüz de yer aldığı uçak bu sabah İstanbul Havalimanından kalktı. Trabzon’a uçtu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yolcular arasındaydı. Bu özel uçuşa, 40 şehit ve gazi yakını, 35 gazeteci ile sosyal medyadaki kampanyaya destek veren 150 kişi de katıldı.
“BUGÜN ŞEHİDİM EREN BÜLBÜL’E UÇUYORUZ”
Özel uçuş için mürettebat ve yolcuları uğurlamaya gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçakta gazetecilere açıklama yaptı. “Bugün sadece ne bir şehre bugün sadece ne bir havalimanına uçuyoruz” diyen Aycı, “ Bugün şehidim Eren Bülbül’e uçuyoruz. Şehidimizin kabrini ziyarete gidiyoruz. Ülke olarak milli değerlerin altında birleşebileceğimizi gösterdik. İyi ki varsın Eren’imiz diyoruz. Senin için Maçka uçağı 120’den fazla ülkeye uçacak. Uçtuğu her şehre, her havalimanına, taşıdığı her yolcusuyla beraber aynı mesajı götürecek. Birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biri olan THY İyi ki doğdun Eren diyerek uçacak ”diye konuştu.
KAPTANDAN ÖZEL ANONS
Uçağın kaptan pilotu Öner Samyeli uçuş sırasındaki anonsunda, “ Bu uçuş bizim için çok önemli. Tarihe geçecek bir uçuş. İlk seferimizi Trabzon’a Eren’in memleketine yapıyoruz. İyi ki varsın Eren” dedi.
TÜRK YILDIZLARI KARŞILADI
TK 4900 koduyla Trabzon’a iniş yapan Maçka uçağı geleneksel olarak ilk seferlerde düzenlenen TAK ( uçağı ıslatma) töreniyle karşılandı. Trabzon’da bulunan Türk Yıldızları da Maçka uçağına selamlama uçuşu yaptı.
UÇAK’TAN ŞEHİDİN MEZARINA
Törende karşılanan yolculara Eren için yapılan özel atkı hediye edildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan yolcular doğruca Maçka’ya Eren Bülbül’ün mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi’ne hareket etti.
EREN BÜLBÜL’ÜN ANNESİ HERKESİ KUCAKLADI
Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül şehit oğlunun mezarının başında İstanbul’dan gelenleri karşılayıp, tek tek kucaklaştı. Özellikle şehit ve gazi yakınları Ayşe Bülbül’le kucaklaşırken duygulu anlar yaşandı. Mersin’den gelen 35 yaşındaki Elif Duru Eren Bülbül’ün annesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, 2 ay önce yeğenini Şırnak’ta şehit veren Elif Duru’yu teskin etmeye çalıştı.
“DAHA NERELERDEN KALKTI GELDİLER”
Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, köye kadar gelip şehit oğlunun mezarı başında dua eden herkese teşekkür ederken, “Çok güzel bir an. Allah razı olsun tüm misafirlerden. Nerelerden kalktı geldiler. Çok memnun oldum. Benim yavrumu unutmadıkları için teşekkür ederim”dedi. Ayşe Bülbül oğlunun anısına THY’nın yeni uçağına Maçka ismini vermesiyle ilgili de, “ Kimin katkısı olduysa Allah razı olsun”diye konuştu.
ANMANIN ARDINDAN İSTANBUL’A DÖNDÜLER
Eren Bülbül’ün mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından herkes sırasıyla Fatiha okudu. Anmanın ardından yeniden Trabzon Havalimanına dönen yolcular aynı uçakla bu gece İstanbul’a dönecekler.
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