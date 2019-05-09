Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
Çocukları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelere özel olan ve yılda bir gün hatırlanmalarını sağlayan Anneler Günü'nün 2019 etabı için artık son günler. Bu özel gün için etkinlik planı yapan ya da hediye alışverişi yapmak isteyen pek çok vatandaş, Anneler Günü'nün ne zaman ve hangi tarihte olduğunu araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
Anneler Günü'nün tarihine yönelik araştırmalar, mayıs ayı ile birlikte hız kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün, bu yıl hangi tarihlere denk geldiği, bu özel günde annesini unutmak istemeyen pek çok evlat tarafından sorgulanıyor. İşte, Anneler Günü'nün bu yıl kutlanacağı tarih...
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla Anneler Günü bu yıl Türkiye’de 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü’nün tarihi ana tanrıçalar Cybele ve Rhea'ya saygı göstermek için festivaller düzenleyen eski Yunan ve Roma dönemlerine kadar dayanıyor. Anneler Günü'nün modern evrimi, “Anneler Pazarları” olarak bilinen erken bir Hıristiyan festivaliydi.
Bir zamanlar Birleşik Krallık'ta ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde büyük bir gelenek idi. “Lent” adı verilen ve Paskalya’nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan “Anneler Pazarı” ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.
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