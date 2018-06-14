Son sözleri yürek dağladı: 'Alya’m acıkmıştır emzirmem lazım'

İzmir'de bir hukuk bürosunda çalışan Serhat Aydemir (26), meslektaşı Pelin Aydemir (26) ile geçen yıl 22 Temmuz'da evlendi. Bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen genç kadın, özel bir hastanede görev yapan kadın doğum doktoruna muayene olmaya başladı. Aydemir, hamileliğinin 33. haftasında yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanınca yakınları tarafından cumartesi günü hastaneye kaldırıldı. Sezaryen yöntemiyle doğuma alınan kadın bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebek kuvöze alındı. Genç kadın ise doğumdan 7 saat sonra rahatsızlandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan Pelin Aydemir hayatını kaybetti. Daha bir yıl önce evlendiği eşini kaybetmenin acısını yaşayan Serhat Aydemir, Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'a konuştu.

''İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK''

Avukatları aracılığıyla hukuki süreç başlatacaklarını anlatan Aydemir, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Eşimin ölümünde ihmali olanlar hesap verecek. Allah güç kuvvet verdiği kadarıyla bundan sonra kızıma hem annelik hem babalık yapacağım. Kızımın hep yanında olmaya çalışacağım. Kızım erken doğduğu için akciğerleri tam olarak gelişmemiş. Bu nedenle hastanenin kuvözünde yatıyor" dedi.

''ALYA'M NASIL? KIZIM ACIKTIRMIŞTIR, ONU EMZİRMEK LAZIM'' DEDİ

Kızının adını "Pelin Alya" koyacağını söyleyen Aydemir, "Onun ismiyle yaşayacak. Eşimin çarşamba günü tansiyonu çıktı. Hastaneye götürdük, tansiyonu 17'ye çıkmıştı. Doktor bize bir şey demedi. 'Eve gidebilirsiniz' dedi. Cumartesi günü tekrar hastaneye gittik. Nöbetçi doktor '17 tansiyonla nasıl sizi eve gönderdiler' diye şaşırdı. Eşim sezaryenden çıktıktan sonra kendinde değildi. 'Pelin bak eşin burada' dediler. Ben de 'hayatım nasılsın iyi misin?' dedim. Kafasını salladı. Sonrasında odaya götürdüler. Odaya götürdükten birkaç saat sonra kendine geldi. Uyandı. Konuştuk. Kızımızı sordu. Nerede olduğunu sordu. 'Alya'm nasıl? Kızım acıkmıştır, onu emzirmek lazım' dedi. Son sözleri bunlar oldu. Karım ne çocuğunu koklayabildi, ne de öpebildi. Sonra eşim uyudu. Bir süre sonra Pelin'i yoğun bakıma götürdüler. Sonrasında kötü haber geldi. Evleneli daha bir yıl olmadı. Birbirimize doyamadık" şeklinde konuştu.