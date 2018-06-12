Anne olduktan 7 saat sonra hayatını kaybetti

Konak ilçesinde yaşayan ve hukuk bürosunda çalışan 26 yaşındaki Pelin Aydemir, geçen yıl temmuzda meslektaşı Serhat Aydemir (26) ile evlendi.

Hamile kalan Aydemir, özel bir hastanede görev yapan kadın doğum doktoruna muayene olmaya başladı.

Aydemir, hamileliğinin 33. haftasında yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra sezaryen yöntemiyle doğuma alınan kadın, doğumdan yaklaşık 7 saat sonra rahatsızlandı.

Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydemir'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından dün Konak ilçesi Horasan Camisi'ne getirildi. Serhat Aydemir, bebek tulumu ve evlilik fotoğrafı konulan eşinin tabutu başında gözyaşı döktü. Cenaze, kılınan namazın ardından Menderes ilçesi Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pelin Aydemir'in eşi Serhat Aydemir'in ablası Mine Okçuoğlu (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pelin Aydemir'i ölmeden 3 gün önce hastaneye götürdüklerini, yüksek tansiyon nedeniyle serum ve ilaç verildikten sonra eve gönderildiğini söyledi.



Aydemir'in son zamanlarında sırt ve göğüs ağrısı şikayetlerinin bulunduğunu anlatan Okçuoğlu, şöyle konuştu:

"Doğumun olduğu gün yine tansiyonu yüksekti, hastaneye gittiler. Ameliyathaneye giderken 'abla çok canım acıyor' diyordu. Ben de 'geçecek ablacığım kurtulacaksın' dedim. Doğumdan sonra baygın halde geldi. Kendinde değildi. Ben hemşireye narkoz için iğne vurulup vurulmadığını sordum. Bebeği de kuvöze koymuşlardı. Kendinde değildi, bizi dışarı çıkardılar. Yaklaşık 7 saat sonra yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımdan sağlıklı bilgi alamadık. Zaten 1-2 saat sonra da öldüğü bilgisi geldi."

Pelin Aydemir'in hastane ve doktorların ihmali sonucu öldüğünü iddia eden Okçuoğlu, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Hastanenin ihmali olduğunu düşünüyoruz. Hukuki süreç devam edecek, peşini bırakmayacağız. Hastane ve görevlilerden şikayetçi olacağız." diye konuştu.



