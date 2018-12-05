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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.12.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

"Ankara'yı illa 'İYİ Parti alsın' diye bir tavrımız yok"

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"Ankara'yı illa 'İYİ Parti alsın' diye bir tavrımız yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin Ankara'yı illa 'İYİ Parti alsın' diye bir tavırları olmadığını belirterek, "Ankara ile ilgili İYİ Parti olarak bir tanım yapıyoruz yani genel olarak seçmenin hangi yönde oy kullandığına dair. Esas olan sonuç almak. Burada CHP ile bilek güreşi yapmıyoruz, en azından İYİ Parti'nin böyle bir tavrı yok." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve yöneticilerinden oluşan karma takım ile Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, dayanışma maçı yapmak için Kara Pilot Üsteğmen Levent Şahin Parkı'nda bir araya geldi.

Maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde kriz olup olmadığıyla ilgili soruya, "Bizim taraftan 'Kriz var' diye bir açıklama yok. Şu anda Koray Aydın ile Oğuz Kaan Salıcı alternatifliği çalışılıyor. Dolayısıyla eminim ne Sayın Kılıçdaroğlu ne ben, onların çalışmasının ana hatları dışında ayrıntı bilmiyoruz." yanıtını verdi.

Oy oranlarına ve seçmen sayısına bakıldığını, belli alternatifler üzerinde çalışıldığını belirten Akşener, "Hatta bildiğim kadarıyla bu akşam da oturup bir çalışma yapacaklar." dedi.

Akşener, bir gazetecinin "CHP ile bu hafta bir görüşme olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile bu çalışma bittikten sonra bir görüşme yapacağız. Bu talebi İYİ Parti Genel Başkanı olarak ben de iletebilirim kendisine ama henüz bu manada ne Sayın Salıcı tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na ne de Sayın Aydın tarafından benim elime verilmiş bir sonuç yok. O nedenle bilmiyorum.
Bugün, yarın tamamlanması lazım. Çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarında ya da kendi arkadaşlarımda kalabalık toplantıda şunu net bir şekilde söylemiştim, 15 günü geçmemesi lazım. Çünkü herkes yoluna bir şekilde devam edecek, öyle veya böyle. Diğer taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı Almanya'ya gitmesi nedeniyle CHP tarafı bizden 1 haftalık süre istedi. Bu da bu hafta sonu dolmuş olacak. Bu nedenle ilgilendiğimiz kısmı benim açımdan bu. Gerçekten bu kadarını biliyorum. İki arkadaşımızın yaptığı iki görüşmenin ana uzlaşma noktalarının elimizde olması gerekiyor."

"ANKARA'YI İLLA 'İYİ PARTİ ALSIN' DİYE BİR TAVRIMIZ YOK"

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç arkadaşı ve kendi üç arkadaşı ile toplantı yaptıklarında, referandumda "Hayır" oyu veren iller üzerinden gittiklerini, bu anlamda ayrıntılı değil, genel manada bir konuşma yaptıklarını söyledi.

Meral Akşener, "Biz bunların üzerinden 'Şu mu olur bu mu olur' demeden genel bir konuşma yapmıştık. Bir ya da iki gün sonra Balıkesir adayını CHP ilan etti. Öyle olunca doğal olarak bu sistemin dışına çıkmış oldu. Tabii bizim aday konuşmalarımız sürüyor. Onu ilan etti. Mersin zaten kategori dışı, o masada yok. Dolayısıyla çalışmalar o şekilde." diye konuştu.

Görüşmelerde il konuşmadıklarını, büyükşehir konuştuklarını belirten Akşener, "Şimdi bir yüzde yüz el ele tutuşulduğunda alınabilir görülen büyükşehirler var bir de yan yana gelindiğinde olabilir mi denilen büyükşehirler var. Dediğim gibi çok ayrıntı henüz elime gelmedi. Koray Bey ile de genel konuşuyoruz. Eminim Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Salıcı ile aynı anlamda konuşuyordur. Bir noktaya gelsinler zaten paylaşacağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile ilgili soruya "Ankara'yı illa 'İYİ Parti alsın' diye bir tavrımız yok bizim" yanıtını veren Akşener, şöyle devam etti:
"Ankara ile ilgili İYİ Parti olarak bir tanım yapıyoruz yani genel olarak seçmenin hangi yönde oy kullandığına dair. Onun üzerinden bir konuşma var. Dolayısıyla esas olan sonuç almak. Burada CHP ile bilek güreşi yapmıyoruz biz, en azından İYİ Parti'nin böyle bir tavrı yok. Buradan şu da ortaya çıkmasın kesinlikle, İYİ Parti zaten zor şartlar altında yola çıktı, 43 milletvekili ve yüzde 10 oy aldı. Biz zor şartlara alışkınız ve tek başımıza gitme konusunda da herhangi bir sorunumuz yok. Çok rahat bir ortamda tedirgin olmadan, herhangi suçlama yapmadan, sonuçları itibarıyla birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde devam edebiliriz. Onun için biz hazırlıklıyız. 24 Haziran'a nasıl gittiğimizi biliyorsunuz, her dakikası ateş gibiydi."

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden nefret ve sevgi anlamında bir bölünme olduğunu savunan Akşener, bunun ortadan kaldırıldığı, seçmenin nefes alacağı bir ortamı yaratmak gerektiğini söyledi.

"SAVAŞA FALAN GİTMİYORUZ"

Seçimde belediye başkanı, muhtar ve belediye meclis üyesi seçileceğini ifade eden Akşener, "Savaşa falan da gitmiyoruz. Şu anda Türkiye'de sanki 'Allah Allah' nidalarıyla savaşa gidiyormuşuz gibi bir durum var, onu ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Akşener, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var, 'Edep edebinden susar, edepsiz onu susturduğunu zanneder.'" ifadesini kullandı.

Başlama vuruşunu Akşener'in yaptığı maçı, ampute takım kazandı.

Maçın ardından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın doğum günü dolayısıyla pasta kesildi.

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