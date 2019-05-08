Ankara'da bugün (8 Mayıs) iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar saatleri

Ramazan ayının ilk haftasını ortalayan vatandaşlar, iftar heyecanı yaşıyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen Ankaralılar da ramazanın üçüncü gününde iftar masasına saat kaçta oturacaklarını merak ediyor. Peki, İç Anadolu Bölgesi’nin şehirlerinden Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Ankara’da iftara ne kadar kaldığını, sahur vaktini ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 3 08.05.2019 03:55 19:56 21:28 4 09.05.2019 03:53 19:57 21:30 5 10.05.2019 03:52 19:58 21:31 6 11.05.2019 03:50 19:59 21:33 7 12.05.2019 03:49 20:00 21:34 8 13.05.2019 03:47 20:01 21:36 9 14.05.2019 03:46 20:02 21:37 10 15.05.2019 03:44 20:03 21:39 11 16.05.2019 03:43 20:04 21:40 12 17.05.2019 03:41 20:05 21:41 13 18.05.2019 03:40 20:06 21:43 14 19.05.2019 03:39 20:07 21:44 15 20.05.2019 03:37 20:07 21:45

Ramazanda spor için en uygun zaman iftarla sahur arası

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın anahtarının, düzenli yapılan spor, sağlıklı ve dengeli beslenme ile uyku olduğunu ancak ramazanın özellikle ilk günlerinde bu üçlü arasındaki dengenin bozulduğunu kaydetti.

Beslenmenin ramazanda 2 ana öğüne düştüğünü anımsatan Yıldız, sahurda zengin içerikli besinlerin tüketilmesi gerektiğini aktardı.

Ramazanda uyku süresinin uzamasına ve gün içerisinde spor yapılmamasına bağlı besinsel enerji harcanmasının da azaldığına dikkati çeken Yıldız, "Aynı zamanda düzenli spor yapılmadığı için fiziksel performans da azalmaktadır. Bu anlamda ramazanda fiziksel performansın korunması ve kilo kontrolü için düzenli olarak spor yapılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

"Spor ısınma, sonrası soğuma şart"



Prof. Dr. Yıldız, spora başlamadan önce herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının belirlenmesi için muayene yapılması gerektiğini aktardı.

Ramazanda spor türünün, yoğunluğunun ve süresinin kişiye özgü seçilmesinin uygun olacağına dikkati çeken Yıldız, uygun spor ekipmanı kullanılmasını, egzersiz öncesinde ve sonrasında aktif ısınma ve soğuma yapılmasını ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde spor yapılmamasını önerdi.

Yıldız, ramazanın ilk günlerinde, beslenme saatlerinin değişmesine, enerji ve sıvı alımıyla tüketimi arasındaki dengeye ve sirkadiyen ritim değişikliğine bağlı fizyolojik ve biyolojik değişiklikler oluştuğunu belirterek, vücudun yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını, bunun için ramazanın ilk günlerinde sporun yoğunluğu ve süresinin düşük tutulması gerektiğini söyledi.

Sporun iftara yakın bir zaman aralığında ya da iftarla sahur arasında yapılmasını öneren Yıldız, "Burada kişisel tercihler de önemli. İftara doğru kan şekerindeki azalma, uykusuzluk ve biyolojik ritim değişiklikleri, kas kuvvetini ve dayanıklılığını, denge ve koordinasyonu etkileyerek spor yaralanmalarına yol açabilmektedir. İftar öncesinde yapılacak sporda bu özellikler göz önünde bulundurulmalı, yarışmalı ve ikili mücadele içeren sporlar yapılmamalıdır. Spor yapıldıktan sonra ise iftarda karbonhidrattan zengin besinler tüketilmelidir. Spordan hemen sonra karbonhidrat depolarının (enerji) yenilenmesi ve kaybedilen sıvının yerine konulması gerekmektedir. Bu anlamda spor için en uygun zamanın iftar ile sahur arasındaki zaman aralığı olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.