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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Ankara'da bugün (8 Mayıs) iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar saatleri

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Ankara'da bugün (8 Mayıs) iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar saatleri

Türkiye’nin başkenti, aynı zamanda en kalabalık illerinden biri olan Ankara ve ilçelerinin iftar saati için araştırmalar başladı. 8 Mayıs'ta oruç ibadetinin üçüncü gününü geride bırakacak olan Ankara'daki vatandaşlar, iftar bilgilerini Diyanet'in 2019 imsakiye tablosu üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, başkentliler bugün orucunu saat kaçta açacak? Ankara ve diğer illerin haftalık imsakiye bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.

Ramazan ayının ilk haftasını ortalayan vatandaşlar, iftar heyecanı yaşıyor. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen Ankaralılar da ramazanın üçüncü gününde iftar masasına saat kaçta oturacaklarını merak ediyor. Peki, İç Anadolu Bölgesi’nin şehirlerinden Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Ankara’da iftara ne kadar kaldığını, sahur vaktini ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.

Ankarada bugün (8 Mayıs) iftar saat kaçta açılacak İşte il il iftar saatleri

ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
308.05.201903:5519:5621:28
409.05.201903:5319:5721:30
510.05.201903:5219:5821:31
611.05.201903:5019:5921:33
712.05.201903:4920:0021:34
813.05.201903:4720:0121:36
914.05.201903:4620:0221:37
1015.05.201903:4420:0321:39
1116.05.201903:4320:0421:40
1217.05.201903:4120:0521:41
1318.05.201903:4020:0621:43
1419.05.201903:3920:0721:44
1520.05.201903:3720:0721:45

Ramazanda spor için en uygun zaman iftarla sahur arası

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamın anahtarının, düzenli yapılan spor, sağlıklı ve dengeli beslenme ile uyku olduğunu ancak ramazanın özellikle ilk günlerinde bu üçlü arasındaki dengenin bozulduğunu kaydetti. 

Beslenmenin ramazanda 2 ana öğüne düştüğünü anımsatan Yıldız, sahurda zengin içerikli besinlerin tüketilmesi gerektiğini aktardı.

Ramazanda uyku süresinin uzamasına ve gün içerisinde spor yapılmamasına bağlı besinsel enerji harcanmasının da azaldığına dikkati çeken Yıldız, "Aynı zamanda düzenli spor yapılmadığı için fiziksel performans da azalmaktadır. Bu anlamda ramazanda fiziksel performansın korunması ve kilo kontrolü için düzenli olarak spor yapılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

"Spor ısınma, sonrası soğuma şart"

Prof. Dr. Yıldız, spora başlamadan önce herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının belirlenmesi için muayene yapılması gerektiğini aktardı.

Ramazanda spor türünün, yoğunluğunun ve süresinin kişiye özgü seçilmesinin uygun olacağına dikkati çeken Yıldız, uygun spor ekipmanı kullanılmasını, egzersiz öncesinde ve sonrasında aktif ısınma ve soğuma yapılmasını ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu zaman diliminde spor yapılmamasını önerdi.

Yıldız, ramazanın ilk günlerinde, beslenme saatlerinin değişmesine, enerji ve sıvı alımıyla tüketimi arasındaki dengeye ve sirkadiyen ritim değişikliğine bağlı fizyolojik ve biyolojik değişiklikler oluştuğunu belirterek, vücudun yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını, bunun için ramazanın ilk günlerinde sporun yoğunluğu ve süresinin düşük tutulması gerektiğini söyledi.

Sporun iftara yakın bir zaman aralığında ya da iftarla sahur arasında yapılmasını öneren Yıldız, "Burada kişisel tercihler de önemli. İftara doğru kan şekerindeki azalma, uykusuzluk ve biyolojik ritim değişiklikleri, kas kuvvetini ve dayanıklılığını, denge ve koordinasyonu etkileyerek spor yaralanmalarına yol açabilmektedir. İftar öncesinde yapılacak sporda bu özellikler göz önünde bulundurulmalı, yarışmalı ve ikili mücadele içeren sporlar yapılmamalıdır. Spor yapıldıktan sonra ise iftarda karbonhidrattan zengin besinler tüketilmelidir. Spordan hemen sonra karbonhidrat depolarının (enerji) yenilenmesi ve kaybedilen sıvının yerine konulması gerekmektedir. Bu anlamda spor için en uygun zamanın iftar ile sahur arasındaki zaman aralığı olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

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