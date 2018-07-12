Ankara'daki şok operasyonun detayları... Uyuşturucu satanları sigortalı çalışan göstermiş!

Uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

1500 POLİSLE OPERASYON

Farklı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonda, 15 dedektör köpek de kullanıldı. İki ayrı noktada sabah erken saatlerde toplanan ekipler, önceden belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Bazı zanlıların silahlı olduğu bilgisinin alınması üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler adreslere bina ve daire kapılarını kırarak girdi.

ÖRGÜT ELEBAŞI MUZAFFER ARKAÇ'IN DA OLDUĞU 3'Ü POLİS 79 GÖZALTI

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında örgüt elebaşı Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişiden 79'u gözaltına alındı.

LÜKS CİP VE OTOMOBİLLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks cip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya el konuldu.

BEŞİĞE GİZLENMİŞ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Karapürçek'te bir evde arama yapan ekipler, yatağın altı ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.

2018'İN EN KAPSAMLI OPERASYONU

Operasyonun, 2018 yılının şu ana kadarki en kapsamlı narkotik çalışması olduğu belirtildi. Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklar ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla düzenlenen operasyon, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.

''ANKARA'DAKİ EROİN SATIŞININ YÜZDE 70'İNİ GERÇEKLEŞTİREN ÖRGÜT''



Operasyonun tamamlanması ve gözaltına alınan zanlıların emniyette ifadelerinin alınmaya başlamasının ardından suç örgütüne ilişkin detaylara da ulaşıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, örgüt elebaşı Arkaç, başkentte sattığı haftalık 15 kilogram eroini, Afganistan ve İran'dan getirtti. Hakkari, Van ve İstanbul üzerinden Ankara'ya getirilen uyuşturucu, "hücre tipi" yapılanmayla faaliyet gösteren suç örgütü tarafından piyasaya sürüldü.

"Torbacı" olarak tabir edilenlerin örgüt yöneticilerini tanımadığı "piramit" tipi sistem sayesinde haftalık yaklaşık 500 bin lira değerinde uyuşturucu satıldı.

"Örgütün, Ankara'da eroin satışının yüzde 70'ini gerçekleştirdiği" belirtildi.

Faaliyetlerini polisten gizlemek ve yakalanmamak için her türlü yönteme başvuran suç örgütü, bu amaçla karşı takip ekipleri de kurdu. Arkaç'ın gideceği güzergahlarda önlem alan örgüt üyeleri, uyuşturucu trafiğini de aynı şekilde kontrol altında tuttu. Örgütün tedbirleri, polisin teknik ve fiziki takibiyle boşa çıkarıldı.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ SİGORTALI ÇALIŞAN OLARAK GÖSTERMİŞ

Uyuşturucu satışından elde edilen parayı ticari işlere yönlendiren örgüt, bu amaçla otomotiv, araba kiralama ve nakliye sektörlerinde şirket kurarak faaliyet gösterdi. Aynı zamanda tefecilik de yapan Arkaç, örgüt üyelerini de kurduğu şirketlerde sigortalı çalışan olarak gösterdi.

Muzaffer Arkaç kazandığı parayla akrabalarının adına çok sayıda gayrimenkul ve araç alırken, bu evlerden bazılarını uyuşturucuları "zulalamak" için kullandı.

KİRALIK ARAÇLARLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI



Uyuşturucunun Ankara dışından temini ve il içerisinde dağıtımı için kiralık araç kullanan örgüt, aracın yakalanması durumunda beyan edilmek üzere, kiralamanın yabancı uyruklular tarafından yapıldığını gösteren belgeler düzenletti. Bunun için araç kiralama servisinin örgütten yüklü miktarda para aldığı da tespit edildi.

BUGÜN DÜĞÜNÜ OLAN ZANLIYA GÖZALTI



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teknik takip ve istihbarat desteği sağlayan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık takip sırasında ara operasyonlar da düzenledi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 46 örgüt üyesi çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Yaklaşık 50 kilogram eroin ve 40 bin uyuşturucu hap ile 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Örgütün, ara operasyonlarda yakalananlarla çeşitli yöntemlerle irtibat kurduğu, tepe yönetimine ilişkin bilgi vermemeleri karşılığında para verdiği, kabul etmeyenleri de tehdit ve şantajla ikna yoluna başvurduğu belirlendi.

Öte yandan, suç örgütünün tepesinde yer alan ve gözaltına alınan M.C.Z'nin bugün düğünü olduğu öğrenildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ OPERASYONU ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Soruşturmanın başından itibaren her aşaması hakkında ilgili birimlerden sürekli bilgi alan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla diğer şubelerden personelin de katılımıyla özel ekip kurularak, Narkotik Şube çalışanlarına destek sağlandı. Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından başlatılan operasyonu da bizzat yönetti.

Operasyonda, Uyuşturucu Daire Başkanlığı talimatıyla 15 dedektör polis köpeği de kullanıldı. Bunlardan 6'sı çevre illerden operasyon öncesi getirildi.

Örgütün Pursaklar'da boş tuttuğu evde zulalanan 17,5 kilogram uyuşturucu, narkotik dedektör köpeği "Bena" tarafından bulundu.

Tamamına yakını silahlı yakalanan, aralarında Muzaffer Arkaç ile eşi ve annesinin de bulunduğu suç örgütü üyeleri hakkında "suç örgütü kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak, sahtecilik, tehdit, yaralama ve tefecilik" suçlarından işlem uygulanacak.

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