Bugün sabah erken saatlerde Ankara

Başkentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı

Adreslere özel harekat ile girildi

Sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi.

Beşiğe gizlenmiş silahlar ele geçirildi

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.

Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.

SAVCILILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşya ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Kaçakçılık ve örgütlü suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Muzaffer Arkaç'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda, 3 ü polis memuru olmak üzere toplam 111 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 79 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ve daha önceden yapılan ara yakalamalarda toplam 67 kg eroin , 38.580 adet ecstasy tablet , 474 gr. Skunk maddesi ile satışa hazırlanmış esrar maddesi ile 21 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tüfek ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 120.918.50 TL ye de el konulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."