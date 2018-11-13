Ankara’da Yavaş trafiği

Yavaş, özetle şunları kaydetti:

ROZETSİZ OLMALI

“Ben aday olsam da olmasam da ülkemize yakışır bir başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz. Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.”

İYİ Partili Ağıralioğlu ile Yavaş daha sonra iki saat görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan Ağıralioğlu, “Sayın Başkan rozet çıkartacaksa, bizim partimizin rozetiyle katılsın yarışa. Daha çok sular akacak bu köprülerin altından” dedi.

ZOR BİR SÜREÇ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez telefonda görüştüğünü, Ankara için sadece CHP ile İYİ Parti’nin değil bütün siyasi partilerin bir araya gelmesini arzu ettiğini belirten Yavaş ise görüşmeye ilişkin şunları söyledi: “Zor bir süreç, bu nedenle önce siyasi parti liderlerinin bu konuda mutabık olup olmadıklarına, Ankara mutabakatını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceklerine bakmak lazım. Sonra adaylık konusunda kararımı vereceğim. Ankara’nın, bütün partilerin bir araya gelip 23 yıllık tahribatı ortadan kaldıracak bir yönetime kavuşması lazım. Geçen dönem şaibeli seçim kazandığı halde ‘Az oy verene az hizmet yapacağım, çok oy verene çok hizmet yapacağım’ gibi demokrasi garabeti cümleler kuran bir belediye başkanından sonra onun yaptıklarının aynısını yapacak bir belediye başkanını kimse arzu etmez. Bunun yolu nedir? Rozetini çıkartacak bir belediye başkanıdır.”

Yavaş, “Twitter açıklamanız Akşener ile Kılıçdaroğlu’na konuyu görüşme çağrısı mıydı” sorusu üzerine “Ne kadar geniş mutabakat olursa seçimi kazanan belediye başkanı partizanlık yapamayacaktır” dedi.

TUTUMUNU BELLİ ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın sosyal medyadaki “Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir” paylaşımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Sayın Yavaş’ın tweet’lerini ben de okudum. Yavuz Bey’in ziyaretinden önce Mansur Bey tutumunu belirlemiş durumda. Bizim şöyle bir pozisyonumuz henüz yok. Partiler genel şeçime ittifakla gitti. Millet ittifakının paydaşları olarak bizler CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bir seçim yaşadık. Millet ittifakının nasıl yürüyeceği, ne olacağı hakkında İYİ Parti olarak herhangi bir fikrimiz yok, herhangi bir görüşmemiz de yok, bize yapılmış herhangi bir talep de yok. Çerçevenin ne olduğu belirsiz bir pozisyonda Sayın Yavaş’ın başlangıcında rozetsiz bir adaylık seçimini saygı ile karşılıyorum.”