Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu, kar yağışının etkisini gösterdiği Başkent'te öğrencilerin gündemindeki konu olmaya başladı. 7 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arayan birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sosyal medya aracılığıyla bu konuda paylaşımlar yapan öğrencilerin araştırdığı Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yarın okullar tatil olacak mı sorusu, Ankara'da ikamet eden öğrenci ve velilerin araştırdığı konu oldu. Kar yağışının etkisini göstermeye devam ettiği Ankara'da gözler, valiliğin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in şahsi hesabı ve valiliğin resmi hesabı üzerinden kar tatili açıklamasıyla ilgili paylaşım bekleyen öğrenciler, konuyla ilgili görüşlerini yine sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler ve öğrencilerin paylaşımı
Ankara Valiliği ve resmi kaynaklar üzerinden kar tatili hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Duyurunun yapılması halinde haberimiz anlık olarak güncellenecektir.
ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYADA KAR TATİLİ BEKLENTİSİ
Kar tatili için beklentilerini sürdüren öğrenciler, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bazı paylaşımlar gerçekleştirdi. İşte, o paylaşımlardan bazıları;
@OgutcuEren
@AnkaraValiligi adlı kullanıcıya yanıt olarak
Sayın @vasipsahin ve @AnkaraValiligi ,
@meteoroloji_twi 'ye göre Ankara'da yoğun kar ve buzlanma medyana gelecek. Bu nedenle pazartesi günü okulların tatil edilmesi gerektiğini düşünüyor ve şiddetle öneriyorum.
@Buketmfys2
Ankara beyaza büründü yarın okullara tatil mi acaba sayın valim @vasipsahin
@Toncu7
@AnkaraValiligi Ankara Yapracık kar yağışı şiddetle devam ediyor okulların tatil olması ile ilgili açıklama bekliyoruz. Saygılar.
@Berkay83627779
@vasipsahin valimmm canım valimmm yap ankara'yı tatil
@Pcsad1923
Bu yoğunlukta kar yağmaya devam ederse, büyük olasılıkla, yarın Ankara'da okullar tatil edilir.
@goreleli_umut28
@vasipsahin saat kaç oldu valim hala kar tatili haberi gelmedi.Tatil bekliyor çocuklar
@ahmetdd11223344
Ankara da yogun kar yagısı hakim. Yarın okullar tatil olsun #vasipsahin
@Kutay33760908
@vasipsahin ankara yarın ve salı okulları tatıl et nolur lütfen lütfen kayıp bir yerlerimizi kırıyoruz lütfen tatil et
@Fatmanu02813642
Bitanecik canım valimiz yüreği kocaman valimiz yarın Ankara’da tatil istiyoruz. (07.01.2019) kışın okula gitmek zor valim
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