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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.01.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Ankara'da yarın okullar tatil mi?

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Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu, kar yağışının etkisini gösterdiği Başkent'te öğrencilerin gündemindeki konu olmaya başladı. 7 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arayan birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sosyal medya aracılığıyla bu konuda paylaşımlar yapan öğrencilerin araştırdığı Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Yarın okullar tatil olacak mı sorusu, Ankara'da ikamet eden öğrenci ve velilerin araştırdığı konu oldu. Kar yağışının etkisini göstermeye devam ettiği Ankara'da gözler, valiliğin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in şahsi hesabı ve valiliğin resmi hesabı üzerinden kar tatili açıklamasıyla ilgili paylaşım bekleyen öğrenciler, konuyla ilgili görüşlerini yine sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler ve öğrencilerin paylaşımı

Ankara Valiliği ve resmi kaynaklar üzerinden kar tatili hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Duyurunun yapılması halinde haberimiz anlık olarak güncellenecektir.

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYADA KAR TATİLİ BEKLENTİSİ

Kar tatili için beklentilerini sürdüren öğrenciler, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bazı paylaşımlar gerçekleştirdi. İşte, o paylaşımlardan bazıları;

@OgutcuEren
@AnkaraValiligi adlı kullanıcıya yanıt olarak
Sayın @vasipsahin ve @AnkaraValiligi ,
@meteoroloji_twi 'ye göre Ankara'da yoğun kar ve buzlanma medyana gelecek. Bu nedenle pazartesi günü okulların tatil edilmesi gerektiğini düşünüyor ve şiddetle öneriyorum.

@Buketmfys2
Ankara beyaza büründü yarın okullara tatil mi acaba sayın valim @vasipsahin

@Toncu7
@AnkaraValiligi Ankara Yapracık kar yağışı şiddetle devam ediyor okulların tatil olması ile ilgili açıklama bekliyoruz. Saygılar.

@Berkay83627779
@vasipsahin valimmm canım valimmm yap ankara'yı tatil

@Pcsad1923
Bu yoğunlukta kar yağmaya devam ederse, büyük olasılıkla, yarın Ankara'da okullar tatil edilir.

@goreleli_umut28
@vasipsahin saat kaç oldu valim hala kar tatili haberi gelmedi.Tatil bekliyor çocuklar

@ahmetdd11223344
Ankara da yogun kar yagısı hakim. Yarın okullar tatil olsun #vasipsahin

@Kutay33760908
@vasipsahin ankara yarın ve salı okulları tatıl et nolur lütfen lütfen kayıp bir yerlerimizi kırıyoruz lütfen tatil et

@Fatmanu02813642
Bitanecik canım valimiz yüreği kocaman valimiz yarın Ankara’da tatil istiyoruz. (07.01.2019) kışın okula gitmek zor valim

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