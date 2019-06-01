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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.06.2019 - 06:33, Son Güncelleme:

Ankara'da müthiş operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...

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Ankara'da müthiş operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...

ANKARA'nın çeşitli ilçelerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu kişilerin bulunduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı. Özellikle sokak satıcısı olarak kullandıkları kişilere, okul önlerinde satış yaptırdıkları belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin ve 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ANKARA'da özellikle okul önlerinde uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüren Mamak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tuzluçayır Mahallesi'nde, Türkmenistan uyruklu Ç.A'nın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine zanlıyı takibe aldı.

Polis ekiplerince bir süre izlenen zanlı, uyuşturucu maddeyi satmak için buluştuğu Gürcü uyruklu M.S. ile alışveriş sırasında suçüstü yakalandı.

CAMDAN KAÇTI, LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLDİ

Zanlıların alınan ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu teminine aracılık ettiği belirlenen Y.T'nin adresini belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Polisi karşısında görünce camdan atlayarak otomobille kaçamaya başlayan zanlı,  kovalamaca sonunda lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polise bir süre karşı koyan zanlı yakalandı.

Emniyete götürülen Y.A'yı da sorguya alan ekipler, Etimesgut ilçesinde belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda Türkmenistan uyruklu H.A. ve B.B'yi de gözaltına aldı.

ÜRETİP PİYASAYA SÜRÜYORLARDI...

Özellikle sokak satıcısı olarak kullandıkları kişilere okul önlerinde satış yaptırdıkları belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin, 500 uyuşturucu hap, bir tabanca, iki şarjör, çok sayıda mermi, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde ediliği belirlenen 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Zanlıların kullandıkları adreslerde uyuşturucu imali yaptıkları, daha sonra uyuşturucu maddeyi aracılar kullanarak piyasaya sürdükleri belirlendi. 

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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