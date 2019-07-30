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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriAnkara'da feci kaza! Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 kişi öldü
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AA
30.07.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Ankara'da feci kaza! Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 kişi öldü

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Ankara'da feci kaza! Lastik değiştiren belediye çalışanlarına TIR çarptı: 2 kişi öldü

Ankara'da çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde çöp nakil hizmeti sunan özel bir şirkete ait Özgür Kirişçi yönetimindeki 06 FU 1618 plakalı tırın, Yenikent'teki katı atık depolama alanına giderken lastiği patladı.

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Batıkent ayrımını geçtikten sonra tırı güvenlik şeridine çeken Kirişçi, belediye görevlilerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine 35 BED 476 plakalı kamyonetle belediyenin Ovacık'taki şantiyesinden yola çıkan Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş, kısa sürede Kirişçi'nin yanına gelerek patlayan lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Koç'un kullandığı 38 VT 378 plakalı tır, güvenlik şeridine girerek park halindeki 06 FU 1618 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet ise önünde duran çöp nakil aracına arkadan çarparken, tır ise lastik değiştirmeye çalışan Çalar ve Sarıtaş ile kamyon sürücüsü Kirişçi'yi altına aldı.

Kazada tırın altında kalarak metrelerce sürüklenen Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş olay yerinde can verdi. Ağır yaralanan çöp nakil kamyonunun şoförü Özgür Kirişçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYA NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Tırın aksından kopan ön lastiğin altında sıkışan Çalar'ın cesedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalar ve Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförü Ahmet Koç jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazada tırın 38 PV 458 plakalı dorsesi de hasar gördü.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza nedeniyle Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun İstanbul istikametinin üç şeridi 4 saat ulaşıma kapandı.

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