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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
30.06.2019 - 02:18, Son GÃ¼ncelleme:

Ankara'da düÄŸmeye basÄ±ldÄ±... 'Balta' indi

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Ankara'da düÄŸmeye basÄ±ldÄ±... 'Balta' indi

BaÅŸkentâ€™te oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã§etesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen â€˜Baltaâ€™ operasyonunda, Ã§ete lideri â€˜baltaâ€™ lakaplÄ± ÅŸahÄ±s ile 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer bir operasyonda ise 3 ÅŸÃ¼pheli Ã§aldÄ±klarÄ± araÃ§larÄ± parÃ§alarken yapÄ±lan baskÄ±nda suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.Â

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Oto HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ankara ilinde meydana gelen, oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n izniyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri 3 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda operasyon dÃ¼ÄŸmesine bastÄ±. YapÄ±lan teknik ve fiziki takip sonucunda, â€˜Baltaâ€™ Ã§etesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ã‡eteyi izleyen ekipler, Ankara, Konya ve Antalyaâ€™da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyerek Ã§ete lideri â€˜Baltaâ€™ lakaplÄ± Necati D. ve Ã§ete Ã¼yesi 7 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Â 

TAKÄ°P EDÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° ANLAYINCA ORTADAN KAYBOLDUÂ

Ã‡ete lideri â€˜Baltaâ€™nÄ±n, polis ekipleri tarafÄ±ndan izlendiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± ve aylarca ortada gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini tespit eden HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro ekipleri, â€˜Baltaâ€™nÄ±n kendi suÃ§ ortaklarÄ±nÄ± da dolandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptadÄ±. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden haklarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k kaydÄ± bulunan Ã§ete lideri Necati D., Ferhat K., Atakan A. ve Tayfun G., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i sulh hakimliÄŸince tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. DiÄŸer 3 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

Ã‡ALDIKLARI ARAÃ‡LARI PARÃ‡ALARKEN POLÄ°S BASTIÂ

DiÄŸer bir olay ise AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde meydana geldi. HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro ekipleri inceledikleri 2 oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ±n sonucunda 3 ÅŸÃ¼pheliyi takibe aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin Ã§aldÄ±klarÄ± 2 aracÄ± Ä°vedik HurdacÄ±lar Sitesiâ€™ndeki depolarÄ±nda parÃ§alayacaklarÄ±nÄ± belirleyen ekipler harekete geÃ§ti. Depoya baskÄ±n yapan polis ekipleri, 3 ÅŸÃ¼pheliyi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen hÄ±rsÄ±zlÄ±k zanlÄ±larÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

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