Ankara'da düÄŸmeye basÄ±ldÄ±... 'Balta' indi
BaÅŸkentâ€™te oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã§etesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen â€˜Baltaâ€™ operasyonunda, Ã§ete lideri â€˜baltaâ€™ lakaplÄ± ÅŸahÄ±s ile 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer bir operasyonda ise 3 ÅŸÃ¼pheli Ã§aldÄ±klarÄ± araÃ§larÄ± parÃ§alarken yapÄ±lan baskÄ±nda suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±.Â
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Oto HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Ankara ilinde meydana gelen, oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n izniyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri 3 aylÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda operasyon dÃ¼ÄŸmesine bastÄ±. YapÄ±lan teknik ve fiziki takip sonucunda, â€˜Baltaâ€™ Ã§etesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ã‡eteyi izleyen ekipler, Ankara, Konya ve Antalyaâ€™da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyerek Ã§ete lideri â€˜Baltaâ€™ lakaplÄ± Necati D. ve Ã§ete Ã¼yesi 7 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Â
TAKÄ°P EDÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° ANLAYINCA ORTADAN KAYBOLDUÂ
Ã‡ete lideri â€˜Baltaâ€™nÄ±n, polis ekipleri tarafÄ±ndan izlendiÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± ve aylarca ortada gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini tespit eden HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro ekipleri, â€˜Baltaâ€™nÄ±n kendi suÃ§ ortaklarÄ±nÄ± da dolandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± saptadÄ±. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden haklarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k kaydÄ± bulunan Ã§ete lideri Necati D., Ferhat K., Atakan A. ve Tayfun G., Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i sulh hakimliÄŸince tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. DiÄŸer 3 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â
Ã‡ALDIKLARI ARAÃ‡LARI PARÃ‡ALARKEN POLÄ°S BASTIÂ
DiÄŸer bir olay ise AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esinde meydana geldi. HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro ekipleri inceledikleri 2 oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±nÄ±n sonucunda 3 ÅŸÃ¼pheliyi takibe aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin Ã§aldÄ±klarÄ± 2 aracÄ± Ä°vedik HurdacÄ±lar Sitesiâ€™ndeki depolarÄ±nda parÃ§alayacaklarÄ±nÄ± belirleyen ekipler harekete geÃ§ti. Depoya baskÄ±n yapan polis ekipleri, 3 ÅŸÃ¼pheliyi suÃ§Ã¼stÃ¼ yakaladÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen hÄ±rsÄ±zlÄ±k zanlÄ±larÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle