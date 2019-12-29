Ankara fısıltıları... Berberlere tavsiyeler

MÜNÜR Önkan, Türkiye Berberler ve Kuaförler Milli Takımı’nın da kaptanı. En iyi saç kesiminde Avrupa üçüncülüğü de bulunuyor. Ancak Önkan’ın yeteneği sadece berberliği ile sınırlı değil. Kendisi, ‘ilişki yönetimi’ ve ‘halkla ilişkiler’ konusunda da uzman sayılır. ‘Nasıl’ diye sorarsanız, iyi bir işletme sahibi olmanın vazgeçilmez kurallarıyla ilgili sözlerine kulak verelim.

Parlamento Muhabiri Umut Erdem’in aktardığına göre Önkan, geçen günlerde Siteler Mesleki Eğitim Merkezi’ne giderek, tecrübelerini burada öğrenim gören öğrencilerle paylaştı.

“Müşteri sizi niye tercih etsin?” başlıklı bir sunum yapan Önkan’ın berber adayı öğrencilere ilginç önerilerini şöyle:

GÖZ TEMASI KURUN

“Müşteriniz dükkâna girdiğinde ilk beş saniye çok önemli. Dükkânınızın kokusu, temizliği çok önemli. Berber, yediği yemeğe bile dikkat etmeli. Müşterinin rahatsız olacağı, sarmısak, soğan gibi yiyeceklerden uzak durmalı. Müşterinizle göz teması kurmalısınız. Güler yüzlü olmalısınız ve dinlemeyi bilmelisiniz. Gerektiğinde psikolog gibi hareket edip müşterinin sıkıntısına yardımcı olmalısınız.”

TARTIŞMADAN KAÇININ

Önkan, siyasilerin berberi olmasına karşın, müşterilerle siyaset konuşulmasının doğru olmadığını da söylüyor: “Müşteri yanında din ve siyaset konuşulmamalıdır. İnsanlar farklı tercihlerde olabilir. Bu yüzden tartışma konusu olacak unsurlardan kaçınılmalıdır. Ketum olunmalıdır. Konuşulanlar sizinle müşteriniz arasında kalmalıdır.” Oturulan yerin bir berber koltuğu olduğunu unutun; çünkü bu öğütlerin geçerli olmadığı meslek yok gibidir.

ALMAN ELÇİDEN AY-YILDIZLI JEST





ALMANYA’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, yeni yıl kutlama kartlarında jest yaptı. Kartın ön yüzüne Alman bayrağının renkleri olan sarı, siyah ve kırmızı bir çemberin içine, Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldızı yerleştirdi. Erdmann, Ankara protokolünün yeni yılını bu ince düşürülmüş kartlarla kutladı.

Büyükelçi Erdmann, Ankara’da iyi tanınan ve ilginç bulunan bir isim. 15 Temmuz darbe girişimini ve Gülen hareketi faaliyetlerini de algılamakta sorun yaşadığını söyleyerek ‘özeleştiri’de bulunmuştu. Erdmann, 23 Nisan’da İstanbul’da Marmaray’a binerek vatandaşlarla yolculuk etmiş ve Marmaray’da fotoğraf da çektirmişti.

VEKİLİN KAMERA ALERJİSİ

TBMM’de güvenlik amacıyla atılan her adım, milletvekillerinde ‘izlendikleri’ veya ‘dinlendikleri’ algısı yaratır. Kulisleri tepeden gören balkonlara konulan kameralar da milletvekillerini tedirgin etti.

YILLAR önce milletvekili odalarının olduğu halkla ilişkiler binasına yerleştirilen kameralar aynı gerekçeyle tartışma konusu olmuştu. Meclis yönetimi ‘kameraların hırsızlığı önlemek’ amacı taşıdığını ve ses kaydı yapılmadığını savunmuştu.

Bu kez sorun, kulisleri tepeden gören balkonlara konulan kameralarda yaşandı. Özellikle muhalefet milletvekilleri, izlendikleri ve dinlendiklerine yönelik endişeye kapıldı. Konu soru önergesiyle Meclis yönetimine yansıdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop adına yanıt veren TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yeni kameraların ana binaya gelen ziyaretçiler nedeniyle yerleştirildiğini aktardı. Bilgiç, tedirginliği gidermek için kameraların açısının kulisleri görmediğini, sadece kapıları izlediğini, ayrıca ses kaydı yapma özelliği bulunmadığını da ifade etti.

TEDİRGİN OLMUŞLAR

Konuyu soru önergesiyle gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, milletvekillerinin çok sayıda farklı kişiyle kulislerde oturup sohbet ettiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını, kulis balkonlarındaki kameraların tedirginlik yarattığını belirtti.

YENİLERİ GELİYOR

Parlamento Muhabiri Umut Erdem’in aktardığını göre, verilen yanıt milletvekillerinin tedirginliğini giderdi mi bilinmez ancak, TBMM Başkanlığı’nın sadece kulis balkonlarına değil, diğer binalarına da yeni kamera yerleştirme kararı alındığını iletelim.