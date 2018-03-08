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    Anjiyo öncesi kelepçe

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    08.03.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteci yazar Şahin Alpay’ın, götürüldüğü hastanede mahkum odası bulunmadığı için anjiyonun yapılacağı saate kadar cezaevi ring aracında kelepçeli olarak bekletildiğini söyledi.

    Çakırözer, 5 Mart’ta tutuklu gazetecileri Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Çakırözer’in verdiği bilgiye göre 74 yaşındaki Şahin Alpay, kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 Ocak ve 27 Şubat tarihlerinde Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde iki ayrı anjiyo geçirdi. İlk anjiyonun ardından Alpay’a stent takılıp takılmadığı hakkında bilgi verilmedi. Alpay, tıbbi raporunu istedi. Alpay’a ikinci müdahale ise 27 Şubat’ta yapıldı. Alpay, kalp damarlarına iki stent takılan operasyon öncesi hastaneye kelepçeli olarak götürüldü. Hastanede mahkûm odası olmadığı için de Alpay, operasyonun yapılacağı saat 15.00’e kadar ring aracında kelepçeli olarak bekletildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Utku Çakırözer , Şahin Alpay , gündem
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