Anıtkabir'de Atatürk'e hakarete gözaltı
SOSYAL medyada Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Safiye İ., Çankaya ilçesinde oturduğu evinde gözaltına alındı.
Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan Safiye İ.’nin görüntüleri sosyal medyadan yayılınca büyük tepki topladı.
Tepkilerin çoğalması üzerine Safiye İ., pişman olduğunu belirttiği yeni bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden Safiye İ., “Ben dini ve siyasi görüşümü Atatürkçü bir arkadaşım ile paylaştım ve bana saygı duymadı. Ben Atatürk’e saygı duymasam zaten Anıtkabir’e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için, bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Ailemden, arkadaşlarımdan, yakın çevremden çok büyük tepki aldım. Özür diliyorum” diye konuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Safiye İ.’yle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Safiye İ.’nin yakalanması için karar çıkartıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Safiye İ.’yi Çankaya ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı.
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