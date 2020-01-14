Anıt sitemi... Denktaş’a 8. yıl anması

2012 yılında 88 yaşında hayatını kaybeden Rauf Denktaş, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan Rumlara karşı 1950’li yıllardan itibaren hem silahla hem de diplomasi masasında mücadele etti. Türk yeraltı direniş örgütü TMT’nin kurucuları arasında yer alan Denktaş, ömrünün son günlerine kadar Kıbrıs davasına hizmet etti.

Denktaş’ın 8’inci ölüm yıldönümünde camilerde dualar okundu, Lefkoşa’da TMT anıtındaki resmi tören düzenlendi ve ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde anı töreni düzenlendi. TMT anıtındaki törende Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hiç kimsenin bize haklarımızı altın tepside sunmayacağının bilincindeyiz. Meşru haklarımızı yine el birliği ile bu kez diplomasi alanında mücadele ederek elde edeceğiz. Eminim ki Kıbrıs Türk halkı olarak geçmişin birikimleriyle bugünün dinamizmini harmanlayarak bu adada hak ettiğimiz koşullarda yaşamayı başaracağız” dedi.

UMARIM GELECEK YILA TAMAMLANIR

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene ise Denktaş’ın kızı Ender Vangöl’ün konuşması damga vurdu. Denktaş’ın anıt mezarının 8 yıldır bitirilmemesine sitem eden Vangöl, “8 yıl önce teslim ettiğimiz babamızın anıtına bugün devlet yetkilileriyle gidip duasını edip huzurunda saygı duruşunda bulunamadık. Bu herkes için üzüntü verici bir durum. Umarım gelecek yıla kadar anıt tamamlanmış olur” dedi.

ERDOĞAN: ÖMRÜNÜ KIBRIS’A ADAMIŞTI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rauf Denktaş’ın vefatının 8. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış merhum Denktaş’ı vefatının 8. yıldönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” dedi.

ANKARA: DÜNYA ÇAPINDA DAVA ADAMI

Dışişleri Bakanlığı da Dentaş’ın 8’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün hak eşitlik ve özgürlük davasında ana vatan Türkiye ile ortak kader anlayışı içinde müstesna bir liderlik sergilediğini belirtti.