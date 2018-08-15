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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.08.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Amsterdam Başkonsolosluğu'na yapılan saldırının arkasında o varmış

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Amsterdam Başkonsolosluğu'na yapılan saldırının arkasında o varmış

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenleyen ve Hollanda güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu belirlendi. Adana'da kapatılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Polater'in geçmişte Hollanda'ya iltica ettiği öğrenildi. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi için daha önce defaatle başvuruda bulunulduğu ancak taleplerin şüphelinin mülteci statüsünde olduğu gerekçesiyle Hollanda makamlarınca reddedildiği belirtildi.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenleyen ve Hollanda güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin Ercan Polater olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 11 Ağustos'ta yerel saatle 22.10'da Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na düzenlenen molotofkokteylli saldırının faili, Hollanda polisince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu tespit edildi.

PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Polater, kapatılan Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2012 yılından itibaren kırmızı bülten ile aranıyor.

HOLLANDA BAŞVURUYU KABUL ETMİŞ

Hollanda'da 2004'te gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ercan Polater, söz konusu ülkeye mülteci statüsünde iltica başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Polater, gittiği ülkelerde gözaltına alınsa da Hollanda'nın verdiği mülteci statüsü nedeniyle serbest bırakıldı.

Türkiye'nin talebi üzerine 16 Temmuz 2012'de Bulgaristan'da yakalanan Polater, Hollanda tarafından 2004'te verilen mültecilik statüsü nedeniyle iade edilmedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Polater'in Hollanda'da yaşadığının belirlenmesinin ardından 2016'da Hollanda makamları ile irtibata geçen Türk yetkilileri, şüphelinin "kırmızı bülten ile arandığını" belirterek iadesini talep etti. Ancak Hollanda makamları bu başvuruyu reddetti.

Geçen yıl Belçika'da Amsterdam'dan Belçika'ya gelen bir uçakta olduğu belirlenen Polater söz konusu ülkede de gözaltına alındı. Daha sonra Hollanda tarafından verilen oturma izni ve yerleşim belgesi üzerinden çıkan şüpheli, Brüksel savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Türk makamlarının, Başkonsolosluğa düzenlenen molotofkokteylli saldırının ardından tekrar Hollanda ile irtibata geçerek Polater'in iadesini talep ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, mültecilerin hukuki statüsünü düzenleyen BM sözleşmesi doğrultusunda iltica talebinde bulunan bir kişiye kendi ülkesinde terör kapsamında suç işlemesi durumunda mültecilik statüsünün verilmemesi gerekiyor. Geçen yıl Interpol Genel Kurulunda da bu kapsamda bir karar alınmıştı.

 

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