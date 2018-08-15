Amerikan yaptırımları illegal
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırım uygulayan Trump yönetiminin bu tutumunu ‘gayrimeşru ve illegal’ olarak tanımladı.
Ankara’daki Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. İki bakan ortak basın toplantısında ABD yönetimine önemli mesajlar verdi. Lavrov, ABD’nin başta Türkiye ve İran, bazı ülkelere ekonomik yaptırımlarının gayrimeşru, illegal, BM ve Dünya Ticaret Örgütü kararlarına aykırı olduğunu vurguladı. Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın gelişmesi için adımlar atılacağını söyleyen Lavrov, dünyada iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş olduğunu belirtti. Lavrov ülke ismi vermeden, “Bazı ülkeler, tek taraflı olarak kendi müttefiklerini cezalandırıyor” dedi.
ÇAVUŞOĞLU: KELEBEK ETKİSİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD’ye, ‘kabadayılık devrini bitirmesi’ çağrısında bulundu: “İran’a yaptırımdan Avrupa da rahatsız, Asya-Pasifik ülkeleri de. Cumhurbaşkanımız bunu Trump’a açıkça söyledi, ‘Biz İran’dan, Rusya’dan, Azerbaycan’dan doğalgaz alıyoruz, almaya devam edeceğiz’ dedi. Kimseye bir şey sormadan, kendi başına karar alma dönemi bitti artık. Kabadayılık devrinin bitmesi lazım. Kelebek etkisi başlıyor. Türkiye’ye yönelik son saldırılarından dolayı Avrupa’da ciddi bir endişe var.”
Çavuşoğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la görüşmesine ilişkin ise “Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok” dedi.
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