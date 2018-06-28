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    Ambulanslara tablet siren

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    28.06.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanlığı, ambulansların hastalara daha çabuk ulaşmasını sağlamak için İçişleri Bakanlığı’nın yazılımını yaptığı tablet uygulamasını devreye sokacak.

    Ambulanslara tablet sirenHer ambulansa tablet verilecek. Komuta merkezi, ambulansı telefonla arayarak değil, ‘tut ve sürükle’ yöntemiyle harekete geçirecek.

    Ambulanstaki tablette siren çalmaya başlayacak. Sistem trafik durumu da göz önüne alıp ambulansı uygun güzergâhtan hastaya ulaştıracak. Hastayla ilgili detay tablete yansıyacak, ekip de vakaya göre hazırlık yapacak. Tabletin üzerinde 5 buton olacak, “Vakayı kabul ettim” dediğinde zaman işlemeye başlayacak. “Olay yerine vardım” butonuna basıldığında saat ve konum kaydedilecek. Ambulansın kontrolü anlık ve doğru yapılacak.

    KİMLİKSİZ HASTAYA KOD
    Uygulamanın pilot olarak Bolu’da başlayacağını belirten Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Arslan Kağan Arslan Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Yeni çalışmada kimliksiz hastaya kod da vereceğiz. Her ambulansımızda bileklik ya da kolye bulunduracağız. Üzerinde kodlar olacak. Tablet uygulamasında bu kod numarasını gireceğiz ve hastanın fotoğrafını çekeceğiz. Kimliksiz hasta sevk edildiğinde bulmak iş yükü oluyordu. Bunu ortadan kaldırıyoruz.” 

    Etiketler: Sağlık Bakanlığı , Ambulans , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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