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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
01.03.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde ambulansa yol vermediği için gözaltına alınarak adli kontrol kararıyla serbest kalan sürücü M.E.Y'nin ifadesinde, "Ambulansta hasta olmadığını gördüm, şoför bana el kol hareketi yaptı. Önüne geçtim yol vermedim." dediği öne sürüldü. 

Ambulansa yol vermediği görüntüleri ortaya çıkmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, lüks aracın plakasından yola çıkarak sürücü  M.E.Y'yi gözaltına almıştı.

M.E.Y'ye  K.T.K'nin 3/A maddesi uyarınca saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, 55. madde uyarınca  geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, 56/1-A maddesi uyarınca şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL, 46/2 maddesinden makas atmaktan da bin 2 TL ceza kesilmişti. M.E.Y, hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürülmüştü. TCK 179 maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten sorgulanan M.E.Y, Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılmıştı. Adliyede adli kontrol kararıyla serbest kalan M.E.Y'nin ifadesi ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı’ndan skandal görüntü ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı’ndan skandal görüntü ile ilgili açıklama

M.E.Y'nin ifadesinde, "Orta şeritte ilerlerken ambulans başka bir aracı geçmek için sirenleri açtı. Geçince kapattı. Yanına yaklaşıp baktığımda hasta olmadığını, içinde sadece şoför olduğunu gördüm. Bana el kol hareketi yaptı. Bir süre ambulansın önüne geçtim, yol vermedim. Daha sonra ambulanstan hızla uzaklaştım." dediği öne sürüldü.

Savcılık soruşturması sonunda hakkında dava açılırsa M.E.Y'nin, TCK 179 maddesi uyarınca 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı bildirildi.

Maganda sürücünün yol vermediği ambulansın şoförü o anları anlattıİstanbul'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde ambulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı. Ambulans şoförü yaşanan o anları anlattı.
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Ambulansın geçişini engelleyen sürücü yakalandı
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Sağlık Bakanı ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında konuştu
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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