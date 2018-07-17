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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Almanya’nın FETÖ sırları

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Almanya’nın FETÖ sırları

Alman hükümeti, muhalefetteki Sol Parti’nin FETÖ ile ilgili soru önergesine tartışma yaratacak yanıtlar verdi. Alman yayın organı Deutsche Welle (DW) Türkçe’ye göre Alman hükümeti, FETÖ’yle ilgili görüşmeleri hakkında Federal Meclis’e bilgi vermeyi reddetti. Buna gerekçe olarak da, ‘istihbarat kaynaklarının zarar görebilecek olmasını’ gösterdi.

Almanya'daki Sol Parti’nin 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bugünkü durumu hakkında 7 Haziran’da verdiği soru önergesi, hükümet adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı.

YANIT: KANIT SUNULAMADI

Yanıtta, Türk tarafının birçok kez FETÖ’nün darbe girişimindeki rolüyle ilgili söylemini tekrarladığı ve Alman güvenlik makamlarının harekete geçmesini talep ettiği, ancak “Türk makamları tarafından, Federal Kriminal Dairesi’ne, darbe girişiminde Gülen hareketinin somut olarak rolünü, sorumluluğunu ortaya koyan ya da Alman hukuk kriterleri çerçevesinde bunu ispatlayacak belge veya kanıtlar iletilmediği” belirtildi.

‘KAMUOYUYLA PAYLAŞAMAYIZ’

Sol Parti’nin “Federal hükümet, Gülen hareketi üyelerinin Türkiye’de içinde bulundukları durum hakkında ne gibi bilgilere sahip?” sorusuna ise hükümet, bu konuda bilgilerin “kamuoyu ile paylaşılamayacağı” karşılığını verdi. “Yapılan titiz bir değerlendirme sonrasında” bu karara varıldığını aktaran hükümet, bunun “devletin yararı” ve “Almanya’nın menfaatleri” için gerekli olduğunu savundu, “Hizmete Özel” gizlilik derecesindeki bu bilgilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılamayacağını vurguladı. Bu konuda bilgilerin kamuoyu ile açıktan paylaşılmasının, Alman istihbarat teşkilatlarının çalışma şekli ve yaptığı işbirliği hakkında, hem ülke içinde hem yurtdışında bilgi edinilmesine yol açabileceğine dikkat çeken hükümet, “Bu özel istisnai konuyla ilgili istihbarat teşkilatlarında mevcut olan bilgilerin korunması gerekmektedir. Bilgilerin paylaşılması, istihbarat teşkilatlarının görevlerini etkin bir şekilde icra etmelerine, bu yolla da Almanya Federal Cumhuriyeti’ne zarar verebilir” görüşünü kaydetti.

Türkiye’de orduda, emniyette, yargıda ihraç edilenlerin yerine hangi siyasi görüşten ve cemaatlerden kişilerin yerleştirildiği, el konulan şirketlerin kimlerin eline geçtiği yönündeki soruya da aynı gerekçeyle yanıt verilmedi.

MİT SORULARI

Sol Parti milletvekilleri, “Gülen yapılanması mensuplarının MİT tarafından kaçırılma veya öldürülmesinin Alman ve Avrupalı istihbarat teşkilatları tarafından önlendiği” iddiasıyla ilgili de bilgi istedi. Hükümet bu soruya, “Federal hükümetin bu konuya ilişkin bir bilgisi bulunmamaktadır” karşılığını verdi. Alman hükümetinin, MİT’in 18 ülkeden 80 Gülen mensubunu Türkiye’ye götürmesiyle ilgili soruya da yanıt vermekten kaçınması dikkat çekti. Hükümet yanıtında şunları kaydetti: “Kaynakların korunması ve federal istihbarat teşkilatlarının yabancı teşkilatlarla işbirliğinin tehlikeye sokulmaması için bu soruya ayrıntılı, kamuoyuna açık yanıt verilememektedir. Türk istihbarat teşkilatının operasyonlarına ilişkin bilgiler Türkiye’de sınırlı sayıda kişi tarafından bilinmekte. Bu yöndeki bilgilerin açıkça ortaya konması ilgili kaynakların ifşa edilmesini, ilgili kişiler için de öngörülemeyen olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Kaynakların korunmasının bu denli gözardı edilmesi, istihbarat amaçlı kaynakların kazanılmasını güçleştirebilir. Bu da istihbarat teşkilatlarının elindeki bilgi edinme seçeneklerinin büyük ölçüde zayıflamasına yol açarak Almanya Federal Cumhuriyeti’nin çıkarlarına zarar verir.”

FETÖ’YE ARKA ÇIKMAKLA SUÇLADI

m Soru önergesinde en çok dikkat çeken ve Sol Parti’nin tepkisine yol açan başlık, Alman resmi kurum ve kuruluşlarıyla Gülen grubu arasında olası işbirliği oldu. Alman hükümeti, Gülen hareketi üyeleriyle, bu hareketin dernek ve medya kuruluşlarıyla 2017 ve 2018 yıllarında ne tür işbirliği planlandığı ve bunun için ne kadarlık bir bütçe ayrıldığı sorusuna, “istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği” gerekçesini öne sürerek yanıt vermedi. Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke, Alman hükümetini FETÖ’ye arka çıkmakla suçladı.

ÖKSÜZ SORUSUNA CEVAP YOK

Sol Parti soru önergesinde, kamuoyu gündemini uzunca süredir işgal eden, firari eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve 15 Temmuz darbe girişiminin önemli isimlerinden firari Adil Öksüz’ün Almanya’da olup olmadığını, iltica talebinde bulunup bulunmadıklarını da sordu. Alman hükümeti yanıtında, tutuklama ve iade talepleri gibi konularda ilkesel olarak bilgi verilmediğini hatırlattı. Uluslararası mevzuatla düzenlenen adli yardımlaşmada gizlilik ilkesinin önemine vurgu yapan hükümet, güven ilişkisinin korunması gerektiğini söyledi, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

 

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