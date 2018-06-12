Alman oyuncu Türkiye tatilinde Alman hiphop şarkıcısı tarafından öldürüldü

Almanya'da oyunculuk yapan, aynı zamanda şarkıcı ve dansçı da olan Katharina Kugel (35), arkadaşı Dilara Ateş ile tatil için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. İki arkadaş cumartesi gecesi diskoteğe gitti. Burada tanıştığı Lübnan asıllı Alman hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke ile birlikte alkol alıp eğlenen Kugel Hareke ile birlikte diskodan ayrıldı. Ancak, sabah saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı'nda, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta denizin üzerinde cesedi bulundu. Polislerin Kugel'in kaldığı otelde bulduğu Dilara Ateş, arkadaşının gece diskotekte tanıştığı biriyle gittiğini söyledi.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerden tespit ettikleri Hareke'yi tatil için kiraladığı evde gözaltına alan polis, evde de bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Savcılık tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen Mohamed Hareke, ifadesinde şöyle dedi:

"Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzme bilen birisiydi."

Mohamed Hareke, ifadesinin ardından tutuklanarak Alanya L Tipi İnfaz Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİDE BOĞULDUĞU ANLAŞILDI

Katharina Kugel'in Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesinin otopsi işlemi tamamlandı. Otopside, Kuger'in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Alman kadının cenazesi, ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

(Sabah)