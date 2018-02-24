ALİMDER Kariyer Günleri’nde öğrencilere doktor tavsiyesi!

GAZİANTEP Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Kariyer Günleri’nin şubat ayı etkinliğine, okulun mezunlarından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sema Cesur katıldı. 1987 yılı mezunu olan Dr. Cesur, büyük ilgi gören organizasyonda kariyer öyküsünü anlattı ve deneyimlerini paylaştı. Öğrencilere, “Geleceğinize yön verirken geçmişinizi unutmayın ve sevdiğiniz mesleği yapın” tavsiyesinde bulunan Dr. Cesur, “Şu anki çocuklar bizden çok daha şanslı çünkü internet sayesinde bilgiyi birkaç yerden temin etme şansı var” diye konuştu. Etkinliğin ardından ALİMDER Başkanı Behzat Şençay ve Okul Müdürü Yusuf Karubulut, katılımından ötürü Dr. Cesur’a bir plaket verdi.