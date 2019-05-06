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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.05.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

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Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, “Savcılık soruşturmaları da gösterdi ki FETÖ unsurları bu organize usulsüzlükte aktif rol almıştır. Sonuç; birçok açıdan tam kanunsuzluk hali söz konusu. Tam bir seçim yolsuzluğu var. Münferit ve sehven değil, müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

İstanbul’da seçimin üzerindeki şüpheyi yok etmek ve yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartmak üzere meseleyi YSK’nın gündemine taşıdıklarını belirten Yavuz, şunları dedi:

“Yani biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız. Vatan için, hukuk için. Oysa CHP ve bir kısım çevreler, meselenin üzerini örtmeye çalışmakta, bunca kanunsuz yapılan iş ve işlemlerin tartışılmasının önünü kapatmakta ve en önemli seçim yolsuzluğunu görmezden gelmektedir. 'Kanun ne söylerse söylesin yeter ki İstanbul bizim olsun' tavrındadırlar. Öte yandan CHP'liler, iddialarımızın somut olmadığını söyleyip durmaktadır. Oysa tüm iddialarımız somut ve belgeye dayalıdır. Söz konusu bu belgeleri birçok kez basınla paylaştık. Ayrıca istemeleri halinde bu belgeleri kendileriyle de paylaşacağımızı deklare ettik. Niye istenmedi? CHP, ‘Sandık kurulu başkanlarının listesi partilerde var’ diyor.

Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış
Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış
Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

Oysa YSK'nın ‘Bu listeler, partilere verilmez’ kararı var. Öyle ise bize verilmeyen listeleri CHP'ye kim verdi? Ya da bu listeleri CHP nasıl aldı, kimden aldı ve neden aldı?

Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış
Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

Mülki İdare, 298 sayılı yasanın 22. ve 23. maddeleri gereği, 134 bin 351 kişilik kamu görevlileri listesini seçim kurullarına vermiş ancak seçim kurulları 62 bin 560 kişinin tamamını bu listelerden ataması gerekirken 19 bin 742 kişiyi kanuna aykırı şekilde bu listelerin dışından belirlemiş. Hatta bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır.

Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış
Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31. maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga. Yani yok.”

“Diyorlar ki, ‘Ölülerin ve cezaevinde olanların oy kullanacak hali yok.’ Oysa kullanmışlar” diyerek sözlerini sürdüren Yavuz, “Daha doğrusu özel görevli bir kısım sandık başkanları, bunların yerine oy kullandırtmış.

Ali İhsan Yavuz: Müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış

İşte kamu görevlisi dışından atanan başkanın bulunduğu sandıkta 2 hükümlünün oy kullanma belgesi. Savcılık soruşturmaları da gösterdi ki, FETÖ unsurları bu organize usulsüzlükte aktif rol almıştır. Baştan beri zaten bunu büyük oranda tespit ederek yer yer kamuoyuyla paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Öncelikli amacımız, seçim güvenliğinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Biz şimdi bu işin neresini düzeltelim. Hükümlüler seçmen listesinde yer alamaz. Alırsa da yanına ‘oy kullanamaz’ şerhi düşer, düşmemiş. Sandık başkanları memur olur, olmamış. Kimliksiz oy kullandırılamaz, kullandırılmış. Mühürsüz, imzasız, isimsiz hatta boş olan sandık sayım döküm cetvelleri, kayıp oy pusulaları, çelişkili rakamlar, oy kaydırmaları vesaire gibi durumların da yaşandığını gördük ve bunları belgeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaştık. Sonuç; birçok açıdan tam kanunsuzluk hali söz konusudur. Tam bir seçim yolsuzluğu var. Münferit ve sehven değil, müştereken ve kasıtlı olarak ‘Organize Usulsüzlük’ yapılmış. CHP, ‘Kanun ne söylerse söylesin yeter ki İstanbul bizim olsun’ tavrında. Bizler; seçim güvenliğini her şeyden çok mühimsiyoruz. Kanunların çiğnemesine, velev ki lehimize olsa bile gönlümüz asla razı olmaz. Bu işin peşini kesinlikle bırakmayıp sonuna kadar gideceğiz. Sonunda hak kazansın, hukuk kazansın istiyoruz” açıklamasını yaptı

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