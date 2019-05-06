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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendi

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Gelen raporlarla YSK yanıltılmak istendi

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK başvurusuyla ilgili son bilgileri paylaştı. AK Partili Özel'in A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bütün kararları, tutanakları inceledik. Burada YSK'ya doğru bilgilerin verilmediğini tespit ettiğimiz konular var. Burada bizim düzeltilmesini isteyeceğimiz konular var. Aramızda uyuşmazlık noktaları var. Gelen raporların eksik olduğunu, bir takım YSK'yı yanıltıcı bilgiler gönderildiğini, her ilçe seçim kurulunun verdiği kararları dile getirmiş; bütün hukuki görüşleri kurulun önüne getireceğiz inşallah. 

Sayı tutarsızlıkları var. Genellikle sandık kurulu başkan üyelerinin, kamu üyelerinden seçilmeyenlerle ilgili tutarsızlıklar var. Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen kişi kamu görevlisi midir, değil midir? 657'ye tabii midir değil midir? 19 bin 623 kişinin tamamının da kamu görevlilerinden seçilmediğini biz ispat etmiş durumdayız.

PTT'den gelen bir takım işçi statüsünde çalışanların da kamu görevlisi olarak değerlendirilebilir diye, neredeyse okulda ders başı ücretli öğretmenlik yapanlar, ücretli öğretmenleri bile kamu görevlisi sınıflandırmasına tabii tutmuşlar. Bunun yanlış olduğunu, bununla ilgili devlet personel başkanlığı'nın bir görüşü var. Bununla birlikte kurul üyelerine bir sunum daha yapacağız.

Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Yazılı hususları, belgeleriyle, delilleriyle ispat ediyoruz.

İSTANBUL KARARI ÇIKACAK MI?

Karar çıkabilir, yarına da bir sonraki güne de kalabilir. Ama bizim de arzumuz bir an önce kararın çıkması. Kamuoyunun da beklentiiçinde olduğu biliniyor. Kurul üyeleri de bizim sunmuş olduğumuz belgelerin tamamını inceleme noktasında sağlıklı neticeye ulaşabilmesi noktasında bir süreyle sınırlı olmaması da gerekiyor.

Ama inceleme biterse, bugün de karar çıkabilir. Ama çok daha uzun sürmeyeceğini söyleyebilirim. Mesela Maltepe ile ilgili şöyle bir bilgi notu var. 117 sandıkta, eş dost akraba olanlar sandık başkanı olmuş diye bir iddia vardı. Bu ispat edilmiş oldu. Burada şöyle bir durum var, bu 117 sandıkta 250 oy fark kapanmış.

Bir başka şey daha; biz bu oy kaydırmaları, sayım dökümden sonraki sisteme girişteki düzeltilmiş haldeki lehimize 12 bin küsür oy geldi, fark kapandı. Bir yerde açık ara birinci olsak, büyük parti olsak; en büyük kaydırmaların senden olması doğaldır. Bizim 12 bn oy kaydırmalardan geliyor, CHP'nin de 3 bin geliyor. Kaydırmalarda, fifti fifti giden seçimde kaydırmaların aynı olması lazım. Niye başka yere yazılmış bize giden oy? CHP'ye çok az, bize çok miktarda. AK Parti'ye yönelik operasyonun olduğu bu verilerden bile çıkıyor ortada.

Bu sandık kurulundaki akraba ilişkileri, sandık kurulundaki KHK ile ihraç edilen 2245 kişi var. Bütün bunların ince işçilikle bir operasyonun, organize işin yapıldığını biz ispat etmiş durumdayız.

Organize bir usulsüzlük var, Anayasa 79'uncu maddede de yolsuzluğu araştırma, tespit etme yükümlülüğü YSK'ya aittir diyor. Bu kadar yolsuzluk varken, YSK'nın buna geçit vereceğini düşünmüyoruz. Bütün yanlışları, usulsüzlükleri ispat etmiş durumdayız."

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