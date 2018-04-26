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    ALES yerleri ÖSYM tarafından açıklandı - ÖSYM Ales sınav giriş belgesi sorgulama

    Hürriyet Haber
    26.04.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    ALES yerleri için beklenen duyuru ÖSYM tarafından paylaşıldı. 6 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan ALES yerleri belli oldu. Adaylar, kişisel bilgilerini aday işlemleri sayfasına girerek sınav giriş belgelerini edinebilirler. İşte ÖSYM Ales sınav yerleri sorgulama sayfası

    6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. ÖSYM, adayları resmi internet sayfası http://www.osym.gov.tr/  üzerinden bilgilendirdi. 2018-ALES İlkbahar Dönemi sınavına girecek adayların saat 10:00’dan önce binalarda bulunması gerekiyor. Sınav yer bilgisini gösteren ALES Sınava Giriş Belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri görüntülenebiliyor. 

    ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    ALES PUANINIZ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

    ALES puanı yüksek lisans ve doktora girişlerinde büyük önem taşıyor. Başvurularınızda ALES puanınızın geçerli olması için son 5 yıl içindeki bir sınavdan hedeflediğiniz puanı almış olmanız gerekiyor.

     

    Etiketler: ALES yerleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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