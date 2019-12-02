ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna ÖSYM yanıt verdi.... Gözler o tarihte!
17 Kasım tarihinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES 3) için adayların gözü sonuç ekranına çevrildi. ALES puanı almak isteyen adaylar, heyecanla ALES 3 sınav sonuçlarına yönelik yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları ne zaman belli olur? İşte, ÖSYM'nin takvimine göre o konu hakkında bilgiler.
Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşen 2019 yılının son ALES sınavında sonuçlar için geri sayım başladı. ÖSYM yayımladığı takvimde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yapılan değerlendirme sonrası, ALES sonuçları kurumun internet sitesinden erişime açılacak. İşte, ALES sınav sonuçları hakkında detaylar.
ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 12 Aralık tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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